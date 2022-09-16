Польща заморозить ціни на електроенергію для населення — Finance.ua
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Польща заморозить ціни на електроенергію для населення

Енергетика
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Польща має намір заморозити ціни на електричну енергію в межах ліміту 2000 кВт-год на рік, або 167 кВт-год на місяць.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький на своїй офіційній сторінці у Facebook у четвер, 15 вересня.
«Всі без винятку домогосподарства матимуть гарантовану ціну на електроенергію до 2000 кВт-год на рік. Порівняно з тим, що пропонують енергетичні компанії, економія становитиме до 150 злотих (1100 грн. — Ред.) на місяць», — зазначив чиновник.
Вартість електроенергії для домогосподарств у цих межах збережеться на рівні 2022 року. Тоді ж як за кіловати понад ліміт доведеться заплатити в три-чотири рази більше.
Для багатодітних сімей та домогосподарств, які мають у своєму складі людей з інвалідністю, ліміт буде вищим.
Моравецький також оголосив про обов’язкову економію електроенергії у державному секторі на 10% з 1 жовтня.
Водночас, для стратегічних енергоємних підприємств уряд Польщі виділить від 5 до 6 млрд. злотих на покриття витрат на енергію.
Цей пакет антикризових заходів назвали Щит солідарності — за аналогією до попередніх економічних пакетів Антикризовий щит, Антиінфляційний щит, Антипутинський щит.
Вартість цих заходів перевищує 30 млрд. злотих (230 млрд грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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