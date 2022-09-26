Польща заборонила в'їзд росіянам повітрям та морем — Finance.ua

Польща заборонила в'їзд росіянам повітрям та морем Вчора 17:30 — Світ

Польща заборонила в'їзд росіянам повітрям та морем

Польща в понеділок заборонила в’їзд громадянам росії на свою територію повітрям та морем.

Про це пише Wiadomosci.

Обмеження почалося за тиждень після того, як Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили свої сухопутні кордони для росіян, заборонивши в’їзд більшості з них, у тому числі з шенгенськими візами.

З понеділка кораблі та літаки не можуть прибувати на територію Польщі.

«Можливість в’їзду через повітряні та морські прикордонні переходи також була обмежена. Зміна щодо цього застосовуватиметься з 26 вересня цього року», — йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством внутрішніх справ та управління.

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Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Васік заявив у п’ятницю в ефірі Польського радіо, що «кордони для росіян не відкриються».

«Ми проводитимемо жорстку політику щодо цієї країни. Це війна не лише путіна, це війна росіян», — сказав він.

Прессекретар прикордонної служби Анна Михальська повідомила у суботу в TVP Info, що на даний момент близько 70 росіян були відправлені назад з кордону.

Михальська також повідомила, що прикордонники не помітили збільшення трафіку на російсько-польському кордоні після того, як кремль оголосив мобілізацію.

Минулого місяця ЄС досяг політичної домовленості про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з росією, крок, який значно скоротить кількість віз, які росіянам видають держави-члени ЄС.

Естонія, Латвія та Фінляндія спочатку пропонували повну заборону на туристичні візи для росіян на території всього ЄС.

Повне призупинення дії візової угоди в серпні відбулося після того, як ЄС частково призупинив дію угоди у лютому, головним чином щодо урядовців, дипломатів та бізнесменів.

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