Інтерес росіян до низькокваліфікованої праці в Польщі зріс на 600% за два дні — Finance.ua

Інтерес росіян до низькокваліфікованої праці в Польщі зріс на 600% за два дні Вчора 12:14

Після оголошення мобілізації в рф фіксують екстремальний інтерес до роботи у Польщі з боку росіян.

Про це повідомляє міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal.

В агентстві кажуть, що за останні два дні рекрутери отримали 130 запитів на роботу з росії. Для порівняння, раніше ця позначка сягала 20-30 запитів на місяць.

У Gremi Personal припускають, що росіяни почали масово шукати роботу в Європі внаслідок мобілізації, оголошеній путіним.

"Навіть після того, як заборона на в’їзд росіян до країн Балтії набула чинності, російські чоловіки намагаються знайти лазівку, аби уникнути мобілізації.

Спеціалісти з працевлаштування додають, що до війни польські роботодавці взагалі не відчували попиту на вакансії в Польщі з боку росіян, але економічна криза та санкції поволі приводять до певних змін. А закон про часткову мобілізацію ще більше підштовхує інтерес шукати роботу в Європі", — йдеться у повідомленні.

Чому вони обирають Польщу? Насамперед через можливість швидкого перетину кордону та легалізації перебування. Крім того, більшість польських роботодавців гарантують легальне працевлаштування, офіційну заробітну плату та соціальний пакет. Однак польські рекрутингові компанії здебільшого не наймають громадян з рф не лише через відсутність спрощених візових процедур, нових санкційних візових обмежень, а через солідарність з Україною. зазначає директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

За її словами, це вже друга хвиля міграції росіян внаслідок війни.

«Першими поїхали переважно люди, яких не влаштовувала санкційна політика. На початку війни їхнім вибором стали, зокрема, Грузія, Вірменія, Туреччина, Ізраїль. А тепер влаштуватись у Польщі намагаються чоловіки, які бояться масового призову, але їх тут не чекають», — резюмує Gremi Personal.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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