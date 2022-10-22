Біженці з України в Польщі платитимуть за проживання в масових пунктах: спершу 50%, далі — 100% — Finance.ua

Біженці з України в Польщі платитимуть за проживання в масових пунктах: спершу 50%, далі — 100% Вчора 15:14 — Особисті фінанси

Безкоштовного житла у Польщі для біженців з України, швидше всього, не буде навіть у центрах масового розміщення. Спочатку люди платитимуть 50% вартості проживання там, а згодом усі 100%, пише uamedia.eu.

Як пoвідoмляє Yavp.pl , заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павел Шефернакер знову висловився про необхідність запровадження для біженців України оплати за проживання в пансіонатах, переобладнаних під тимчасове житло пожежних депо, складах та інших пунктах масового розміщення.

Раніше Шефернакер зазначав, що така оплата буде запроваджена орієнтовно з середини листопада й складатиме 50% вартості. Тепер же урядовець каже, що з’явиться вона, швидше всього, з січня 2023 року, а вже через кілька місяців буде збільшена вдвічі. Таким чином біженці сплачуватимуть всі 100% вартості проживання.

«Зараз маємо близько 80 тисяч людей, які ще перебувають у масових пунктах — це торгові зали, пожежні депо, пансіонати. Ми хочемо, щоб люди, які перебувають там понад 120 днів, починаючи з січня й протягом кількох наступних місяців, сплачували 50% вартості проживання, а зрештою, щоб вони повністю покривали витрати на перебування в Польщі», — сказав Шефернакер.

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Він додав, що 100% оплата для біженців з України за проживання в масових пунктах має бути запроваджена в середині 2023 року. Причина проста — Польща, за словами урядовця, не може безкінечно фінансувати перебування біженців. Крім того, значна частина з них вже знайшли собі роботу й мають певні доходи.

Раніше Шефернакер наголошував, що будуть певні винятки в оплаті проживання в масових центрів. Наприклад, від неї планували звільнити людей пенсійного віку, які вже не працюють, людей з інвалідністю, а також багатодітних матерів-одиначок. Остаточне рішення щодо цього ухвалять, очевидно, разом із запровадженням самої оплати.

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