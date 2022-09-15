Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України — Finance.ua

Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України Вчора 19:48 — Світ

Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України

За понад 200 днів повномасштабної війни в Україні Польща прийняла не один мільйон українців, які прибули до країни у пошуках прихистку. Стало відомо, скільки сусідня держава витратила коштів на потреби українських біженців.

За словами польської міністерки соціальної інтеграції Агнешки Щигай, після початку великої російсько-української війни до Польщі приїхало і залишилося приблизно 1,3 мільйона біженців з України. Тоді як до 24 лютого в країні було приблизно 2,5 мільйона українців.

Скільки Польща витратила на українських біженців

Відповідаючи на запитання про вартість допомоги біженцям з України, Щигай навела дані, які показують, що наразі Польща витрачала приблизно 2200 злотих на кожного українця. До такої допомоги належить одноразова виплата по 300 злотих на особу, щомісячні виплати на дітей в рамках програм «500+» та «Сімейний капітал опікунчий».

Від Євросоюзу Польща отримала майже 144 мільйонів євро. Ця сума пішла в основному на зміцнення кордону.

Агнешка Щигай також повідомила, що в польських школах зараз навчаються близько 176 тисяч українців, тобто лише чверть учнів шкільного віку розпочали навчання.

Довідка Finance.ua:

уряд Польщі заявив про відмову від збору податків з біженців з України, які прибули після повномасштабного вторгнення і відтоді працюють віддалено;

із початку повномасштабної війни Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).



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