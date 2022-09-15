Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України — Finance.ua
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Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України

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Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України
Скільки в середньому Польща витрачала грошей на одного біженця з України
За понад 200 днів повномасштабної війни в Україні Польща прийняла не один мільйон українців, які прибули до країни у пошуках прихистку. Стало відомо, скільки сусідня держава витратила коштів на потреби українських біженців.
За словами польської міністерки соціальної інтеграції Агнешки Щигай, після початку великої російсько-української війни до Польщі приїхало і залишилося приблизно 1,3 мільйона біженців з України. Тоді як до 24 лютого в країні було приблизно 2,5 мільйона українців.

Скільки Польща витратила на українських біженців

Відповідаючи на запитання про вартість допомоги біженцям з України, Щигай навела дані, які показують, що наразі Польща витрачала приблизно 2200 злотих на кожного українця. До такої допомоги належить одноразова виплата по 300 злотих на особу, щомісячні виплати на дітей в рамках програм «500+» та «Сімейний капітал опікунчий».
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Від Євросоюзу Польща отримала майже 144 мільйонів євро. Ця сума пішла в основному на зміцнення кордону.
Агнешка Щигай також повідомила, що в польських школах зараз навчаються близько 176 тисяч українців, тобто лише чверть учнів шкільного віку розпочали навчання.

Довідка Finance.ua:

  • уряд Польщі заявив про відмову від збору податків з біженців з України, які прибули після повномасштабного вторгнення і відтоді працюють віддалено;
  • із початку повномасштабної війни Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
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