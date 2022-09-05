Польща відмовляється від стягнення податків з українських біженців, які працюють віддалено — ЗМІ — Finance.ua

Польща відмовляється від стягнення податків з українських біженців, які працюють віддалено — ЗМІ Вчора 12:00

Уряд Польщі заявив про відмову від збору податків з біженців з України, які прибули після повномасштабного вторгнення і відтоді працюють віддалено.

Раніше наголошувалося, що громадяни України мають подати податкову декларацію в Польщі та сплатити податок на прибуток до 20 вересня.

Про це повідомляє Money.pl.

Згідно з національними та міжнародними правилами, біженці, які перетнули польсько-український кордон 24 лютого і відтоді не залишали Польщу, а працювали весь час дистанційно на свого українського роботодавця, з 25 серпня (тобто після 183 днів у Польщі) стають податковими резиденти і підлягають податковій відповідальності.

Йдеться про податок PIT (Personal Income Tax), який в Польщі сплачує кожен, хто отримує доходи. Особи, які в’їхали до Польщі 24 лютого, повинні розрахуватися не пізніше 20 вересня, а надалі повинні платити його щомісяця.

Однак влада Польщі вирішила відмовитися від збору податків з українців, які в цій країні знайшли притулок і працюють віддалено, сплачуючи податок на прибуток у своїй країні. Таким чином, Польща відмовляється від стягування цих податків на користь української сторони.

Згідно з листом від 6 липня Міністерства фінансів до українських податкових органів, польський уряд надає таким біженцям довший пільговий режим.

«Що стосується жителів України в Польщі, то запевняю вас у дуже гнучкому та індивідуальному підході польських податкових органів. Беручи до уваги особливі потреби українських платників податків, ми ввели спеціальний регламент для громадян України, який дозволяє їм вибирати оподаткування за своїм бажанням, як якби вони були польськими податковими резидентами», — заявив Якуб Янковські з податкового департаменту Мінфіну.

Як далі пояснює польський чиновник, цей спеціальний режим є добровільним і доступний тільки в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року — до кінця цього податкового року.

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