Кількість нових черг житлових комплексів скоротилася в Україні вдвічі у 2022 році – ЛУН — Finance.ua
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Кількість нових черг житлових комплексів скоротилася в Україні вдвічі у 2022 році – ЛУН

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Кількість нових черг житлових комплексів скоротилася в Україні вдвічі у 2022 році – ЛУН
Кількість нових черг житлових комплексів скоротилася в Україні вдвічі у 2022 році – ЛУН
За десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більше ніж удвічі нижче за показник 1 113 стартів за аналогічний період 2021 року.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані ЛУН.
«За даними ЛУН, кількість нових проєктів і черг уже наявних житлових комплексів відчутно скоротилися. Загалом у країні більше ніж удвічі: 512 стартів будівництв за десять місяців 2022 року проти 1 113 року за аналогічний період минулого», — повідомили у компанії.

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Так за десять місяців цього року у Києві почали будувати 91 нову чергу, у 2021 році за аналогічний період було розпочато 154 черги житлових комплексів.
Київська область, раніше багаторічний рекордсмен за кількістю введеного в експлуатацію житла, також скоротила кількість нових черг майже вчетверо: 55 за цей рік проти 205 минулого.
Львівська область також демонструє зменшення обсягів початку нових будівель — 73 черги проти 110 торік.
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Одеський регіон, попри війну, демонструє активне будівництво починаючи з квітня-березня цього року, хоча значно меншою кількістю нових черг — 52 цього року проти 141 минулого.
Один із найбільш постраждалих регіонів серед тих, що активно забудовувалися до повномасштабного вторгнення, — Харківська область. Там цього року розпочали лише 18 черг, проти 87 минулого.
У Дніпропетровській області падіння практично уп’ятеро — з 53 за десять місяців 2021 до 12 у цьому.
Проте є й регіони, що показали приріст нових проєктів. Це Вінницька — 18 стартів будівництва за десять місяців цього року проти 16 за аналогічний період 2021 року, і Закарпатська — 16 проти 10, Миколаївська — 4 цього року проти 2 у 2021 році.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Dom.Ria, вартість новобудов за період вересень — жовтень 2022 року помітно зросла. Середня ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше ніж у вересні;
  • у Київській області в середньому однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна придбати за 41 593 долари США, що тільки на 1,55% менше ніж минулого року, та на 3,26% більше ніж у вересні;
  • за даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становить 48,2 тисяч гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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