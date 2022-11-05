Скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони (інфографіка) Вчора 10:15 — Нерухомість

Ціни на новобудови продовжують зростати навіть у валюті, видано перший кредит за пільговою іпотекою «єОселя». На вторинному ринку в жовтні продаються дорожчі квартири, ніж у вересні.

48,2 тисяч гривень. За даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становитьгривень.

Минулого місяця вартість метра була вищою — 49 тисяч гривень.

По суті, це перше зниження вартості квартир у столичних новобудовах, починаючи з липня (тоді середня вартість квадратного метра становила 39,3 тисячі гривень).

Середня ціна квадратного метра в новобудовах за районами у листопаді 2022 варіюється від 29 700 гривень до 108 900 грн/м².

Довідка Finance.ua:

вартість первинного житла у відносно безпечних регіонах України активно підвищується. Приміром, з 24 лютого ціна квадратного метра в Ужгороді зросла на 14 200 гривень. Водночас підвищення у Києві склало 12 400 гривень;

все більше експертів заявляють, що ціни на «первинку» у західних регіонах України все активніше наближаються до столичних, пише 24 канал.

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