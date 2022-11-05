Скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони (інфографіка)

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Ціни на новобудови продовжують зростати навіть у валюті, видано перший кредит за пільговою іпотекою «єОселя». На вторинному ринку в жовтні продаються дорожчі квартири, ніж у вересні.
За даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становить 48,2 тисяч гривень.
Минулого місяця вартість метра була вищою — 49 тисяч гривень.
Скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони (інфографіка)
По суті, це перше зниження вартості квартир у столичних новобудовах, починаючи з липня (тоді середня вартість квадратного метра становила 39,3 тисячі гривень).
Середня ціна квадратного метра в новобудовах за районами у листопаді 2022 варіюється від 29 700 гривень до 108 900 грн/м².
Скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • вартість первинного житла у відносно безпечних регіонах України активно підвищується. Приміром, з 24 лютого ціна квадратного метра в Ужгороді зросла на 14 200 гривень. Водночас підвищення у Києві склало 12 400 гривень;
  • все більше експертів заявляють, що ціни на «первинку» у західних регіонах України все активніше наближаються до столичних, пише 24 канал.
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За матеріалами:
Finance.ua
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