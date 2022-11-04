Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження — Finance.ua

Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження Вчора 13:03 — Особисті фінанси

Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження

За період вересень-жовтень на Dom.Ria з’явилось майже 470 000 варіантів вторинного житла по всій Україні, що на 41% більше ніж у липні-серпні цього року.

Найбільший відсоток доданих пропозицій за період вересень-жовтень у порівнянні до липня-серпня в Сумській області — 97,9%, у Києві — 67,3% та у Житомирській області — майже 64%.

Інфографіка: Dom.Ria

За типами квартир на вторинному ринку: 35,58% — однокімнатні, 32,23% — двокімнатні, 24,5% — трикімнатні, 7,68% — чотирикімнатні й більше. За іншими типами житла, без врахування квартирного житла: 89% — приватні будинки, 7,59% — таунхауси та 3,41% — дуплекси.

Ціни

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 86 042 долари США. Здебільшого середня ціна в доларах США у Києві має тенденцію до зменшення. У порівнянні із минулим роком у валюті впала на 26,5%, а із вереснем — майже на 3%.

А от у Київській області в середньому однокімнатну квартиру можна придбати за 41 593 долари США, що тільки на 1,55% менше ніж минулого року, та на 3,26% більше ніж у вересні.

Зростання ціни на більш ніж 100% у порівнянні до минулого року зафіксовано у Кіровоградській області, а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області.

Інфографіка: Dom.Ria

Довідка Finance.ua:

ринок нерухомості в Україні цього року зазнав критичних змін. На масові переселення всередині країни — і громадян, і бізнес-структур, виїзд українців за кордон, руйнування і знищення нерухомого майна російськими окупантами сфера нерухомості у країні відреагувала коливанням цін на оренду й купівлю і зміною деяких пріоритетів у виборі житла.

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