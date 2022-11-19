Експерт розповів, що буде з цінами на вторинне житло до нового року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт розповів, що буде з цінами на вторинне житло до нового року

Нерухомість
313
Ціни на вторинну нерухомість в Україні впадуть до 15% вже цієї зими.
Про це розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.
«Наші оцінки щодо ринку нерухомості в Україні є негативними для продавців, оскільки настає час покупця. Ціни впадуть до 15% вже взимку 2022-2023 року. Це означає, що зацікавленість у продажу буде вищою, ніж зацікавленість у купівлі, а людей з достатньою сумою грошей для купівлі квадратних метрів не у розсторочку, без кредитів стає все менше й менше», — вважає аналітик.
За його словами, пропозицій житла та комерційної нерухомості буде достатньо, і готовність продавців торгуватися буде високою. Причина цього в тому, що зниження купівельної спроможності населення та відсутність надійних інвестиційних проектів у період війни підштовхнуть людей до виходу в кеш.
«Причому інтерес виявлятимуть не лише до іноземної валюти, але й до накопичень у національній валюті. Вийде, що вже в 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби опинитися з грошима на руках», — прогнозує експерт.
Читайте також
Він зазначив, що потенціал руйнувань інфраструктури та міст досі високий та надійною обстановку в країні назвати не можна. Наявність грошових заощаджень має вигляд як більш прагматичний сценарій, ніж наявність квартири, якої може будь-якої миті не стати.
«Водночас ми розуміємо, що інвестори чинитимуть тиск на продавців, усвідомлюючи всю обстановку, тож потрібно бути готовим аргументовано торгуватися. Перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий сплатити всю суму одразу, і у валюті», — вважає Олександр Болтян.
Читайте також
Українці, наголошує аналітик, ще нескоро перейдуть на розрахунки та заощадження лише у гривнях. Тому розрахунки можуть бути в різних валютах.
«Можна сказати, що ті, в кого заощаджень менше, ніж на 10 тисяч доларів США, будуть тримати їх у гривні. А ті, в кого заощаджень більше 10 тисяч доларів США, ймовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні», — вважає Олександр Болтян.

Дізнатись актувальні курси валют💵💶

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.