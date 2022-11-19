Експерт розповів, що буде з цінами на вторинне житло до нового року — Finance.ua

Експерт розповів, що буде з цінами на вторинне житло до нового року Сьогодні 19:35 — Нерухомість

Ціни на вторинну нерухомість в Україні впадуть до 15% вже цієї зими.

Про це розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

«Наші оцінки щодо ринку нерухомості в Україні є негативними для продавців, оскільки настає час покупця. Ціни впадуть до 15% вже взимку 2022-2023 року. Це означає, що зацікавленість у продажу буде вищою, ніж зацікавленість у купівлі, а людей з достатньою сумою грошей для купівлі квадратних метрів не у розсторочку, без кредитів стає все менше й менше», — вважає аналітик.

За його словами, пропозицій житла та комерційної нерухомості буде достатньо, і готовність продавців торгуватися буде високою. Причина цього в тому, що зниження купівельної спроможності населення та відсутність надійних інвестиційних проектів у період війни підштовхнуть людей до виходу в кеш.

«Причому інтерес виявлятимуть не лише до іноземної валюти, але й до накопичень у національній валюті. Вийде, що вже в 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби опинитися з грошима на руках», — прогнозує експерт.

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Він зазначив, що потенціал руйнувань інфраструктури та міст досі високий та надійною обстановку в країні назвати не можна. Наявність грошових заощаджень має вигляд як більш прагматичний сценарій, ніж наявність квартири, якої може будь-якої миті не стати.

«Водночас ми розуміємо, що інвестори чинитимуть тиск на продавців, усвідомлюючи всю обстановку, тож потрібно бути готовим аргументовано торгуватися. Перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий сплатити всю суму одразу, і у валюті», — вважає Олександр Болтян.

Українці, наголошує аналітик, ще нескоро перейдуть на розрахунки та заощадження лише у гривнях. Тому розрахунки можуть бути в різних валютах.

«Можна сказати, що ті, в кого заощаджень менше, ніж на 10 тисяч доларів США, будуть тримати їх у гривні. А ті, в кого заощаджень більше 10 тисяч доларів США, ймовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні», — вважає Олександр Болтян.

УБР За матеріалами:

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