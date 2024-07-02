Сколько украинцев довольны своими доходами и работой — результаты исследования (инфографика) Сегодня 20:03 — Личные финансы

Сколько украинцев довольны своими доходами и работой — результаты исследования (инфографика)

Около 70% украинцев удовлетворены текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников. В то же время оценки доходов респондентов более сдержанны.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Барометр качества жизни, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией в партнерстве с Kernel и исследовательской компанией Gradus Research.

Оценка доходов

Среди бизнес-аудитории только 47% считают свой доход достаточным для качественной жизни (в прошлом году таких было 53%), и 4% — более чем достаточным.

Инфографика: eba.com.ua

По сравнению с 2021 годом уровень дохода вырос у 65% опрошенных. Несколько выросло количество опрошенных, которые считают уровень дохода недостаточным — с 38% в 2023 году до нынешних 49%.

При этом следует отметить, что в настоящее время 80% бизнес-аудитории зарабатывают более 30 тысяч гривен.

Инфографика: eba.com.ua

Важными факторами, удерживающими на текущем месте работы, работники компаний Ассоциации называют возможность работать удаленно (55%), дружескую атмосферу в коллективе (47%), налаженные отношения с руководителем (39%) и комфортные и безопасные условия труда (36%).

Инфографика: eba.com.ua

Оценка качества социальной жизни

Традиционно высоки оценки качества социальной жизни (досуг, общение, участие в волонтерских активностях), в том числе 48% удовлетворены своей жизнью вне работы. В прошлом году таких было 53%. Число недовольных социальной жизнью несколько возросло до 25% (18% в 2023 году).

Оценка общего опыта жизни

Исследование демонстрирует нисходящую динамику оценки общего опыта жизни. В целом 27% бизнес-аудитории оценивают свой опыт жизни в Украине положительно. Еще 36% оценивают его нейтрально, и 37% имеют отрицательный опыт. В 2023 году было 44% удовлетворенных и 21% неудовлетворенных респондентов.

Ожидаемо, оценки широкой аудитории ниже, чем оценки бизнес-аудитории, представленной сотрудниками членских компаний Ассоциации. Среди широкой аудитории, 14% респондентов удовлетворены общим опытом жизни в Украине, 39% дают нейтральную оценку, а 48% — неудовлетворительную. Среди широкой аудитории лучшие оценки младшей (до 25 лет) и старшей (от 60 лет) аудиторий и жителей Киева.

Аналогично бизнес-аудитории, более высокие оценки среди широкой аудитории получили такие факторы как качество социальной жизни, удовлетворенность работой, система образования и система здравоохранения, а более низкие оценки правового поля, экологической ситуации, уровня безопасности и доходов. Все оценки, кроме уровня доходов, продемонстрировали падение по сравнению с предыдущим годом.

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