Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems — Finance.ua
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Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems

Фондовый рынок
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Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems
Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems
Американская компания Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems.
Об этом сообщает CNBC.
Гендиректор Boeing Дэйв Калхун выразил надежду, что сделка будет завершена в середине 2025 года при условии ее одобрения регуляторами.
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Сделка обойдется в 4,7 миллиарда долларов, а с учетом долга Spirit AeroSystems ее стоимость составит 8,3 миллиарда долларов, заявили в Boeing.
Boeing объявила о проведении переговоров по приобретению Spirit AeroSystems в марте, через несколько недель после того, как у почти нового самолета Boeing 737 Max 9 во время рейса Alaska Airlines вырвало панель фюзеляжа.
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Spirit AeroSystems производит фюзеляжи для самолетов Boeing 737 и другие запчасти, включая секции для Boeing 787 Dreamliners.
Напомним, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года в рамках масштабной смены руководства аэрокосмического гиганта на фоне серии инцидентов с его самолетами.
По материалам:
Укрінформ
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