Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems — Finance.ua

Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems
Американская компания Boeing приобретет производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems.
Об этом сообщает CNBC.
Гендиректор Boeing Дэйв Калхун выразил надежду, что сделка будет завершена в середине 2025 года при условии ее одобрения регуляторами.
Сделка обойдется в 4,7 миллиарда долларов, а с учетом долга Spirit AeroSystems ее стоимость составит 8,3 миллиарда долларов, заявили в Boeing.
Boeing объявила о проведении переговоров по приобретению Spirit AeroSystems в марте, через несколько недель после того, как у почти нового самолета Boeing 737 Max 9 во время рейса Alaska Airlines вырвало панель фюзеляжа.
Spirit AeroSystems производит фюзеляжи для самолетов Boeing 737 и другие запчасти, включая секции для Boeing 787 Dreamliners.
Напомним, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года в рамках масштабной смены руководства аэрокосмического гиганта на фоне серии инцидентов с его самолетами.
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