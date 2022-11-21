Криптовалюти й світ навколо: ОАЕ запроваджує уроки NFT, а криптоінвестори фіксують рекордні втрати — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: ОАЕ запроваджує уроки NFT, а криптоінвестори фіксують рекордні втрати Сьогодні 14:40 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: ОАЕ запроваджує уроки NFT, а криптоінвестори фіксують рекордні втрати

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 14 до 20 листопада 2022:

Платформа для випуску цифрового долара. Американські банки та фінорганізації Американські банки та фінорганізації запустили тестову блокчейн-платформу Regulated Liability Network (RLN) з випуску цифрового долара. До складу групи увійшли такі відомі установи, як HBSC, Mastercard, Wells Fargo, BNY Mellon, Citi, TD Bank і SWIFT.

Відомо, що банки планують випускати цифрову валюту у вигляді доларів США, хоча «потенційно концепт може бути розширено на використання різних валют і регульованих стейблкоїнів». Тестуватимуть цифрову «зелень» 12 тижнів. При цьому зазначають, що цей крок зовсім не означає, що ФРС готується до обов’язкового розроблення і випуску державної цифрової валюти.

Історичний рекорд криптовалютних втрат інвесторів. Аналітики Glassnode Аналітики Glassnode кажуть , що коефіцієнт втраченого прибутку (SOPR) досягнув історичного максимуму за останні два роки. Якщо коротко, то коефіцієнт SOPR використовується для аналізу ринкових циклів Bitcoin, допомагає виявляти періоди, коли довгострокові інвестори продають BTC собі у збиток або, навпаки, фіксують прибуткові позиції.

Наразі індикатор SOPR становить 0.9847 — це означає, що інвестори фіксують збитки (якщо індикатор дорівнює 1 — інвестори продають Bitcoin без збитків, якщо більше 1 — з прибутком). Минулий раз індикатор SOPR був на такому ж рівні у березні 2020 року, коли ціна Bitcoin впала до $3782 через COVID-19.

Уроки з NFT та метавсесвітів в ОАЕ. Оскільки метавсесвіти, NFT, віртуальна реальність, розробка ігор та інші новітні технології стрімко розвиваються, в ОАЕ Оскільки метавсесвіти, NFT, віртуальна реальність, розробка ігор та інші новітні технології стрімко розвиваються, в ОАЕ запроваджують у школах нові програми з їх вивчення. На думку ініціаторів, це допоможе підготувати школярів до майбутнього ринку праці, невід’ємною частиною якого стануть блокчейн і крипта.

Так, наприклад, вчитель образотворчого мистецтва для початкових класів у Raha International School в Абу-Дабі Марк Райан ще з минулого року навчає учнів тому, як твори мистецтва можна перетворити на NFT. Учні не фокусуються на купівлі та продажу колекційних токенів. Вони лише вивчають, як молоді художники можуть заявити про себе в цифровому просторі.

Посилення регулювання криптовалюти в США. Поки в Еміратах активно готують дітей до технологій майбутнього, американський Білий дім Поки в Еміратах активно готують дітей до технологій майбутнього, американський Білий дім заявив про бажання впровадити посилений нагляд за криптовалютами.

Прессекретар адміністрації президента США Карін Жан-П’єр каже, що Білий дім «постійно стверджує, що без належного нагляду за криптовалютами вони ризикують завдати шкоди звичайним американцям». Зокрема, Конгрес якомога швидше повинен прийняти закон про регулювання криптовалют — все через крах криптовалютної біржі FTX. А відповідне законодавство має забезпечити необхідні гарантії на ринку криптовалют.

Dogecoin як сатира у світі крипти. Розробник найбільшого на ринку мемкоїна Біллі Маркус Розробник найбільшого на ринку мемкоїна Біллі Маркус нагадав своїм фолловерам, що токен Dogecoin був створений, аби висміювати ситуації, подібні до FTX. Він також вважає, що подібні випадки відбуватимуться знову і знову, тому потрібна «сатира у вигляді Dogecoin».

На перший погляд може здатися, що засновник найбільшого мем-коїна якимось чином виступає проти індустрії цифрових активів і робить про неї лише ненависні або глузливі коментарі. Однак він уточнив, що «з криптою все гаразд».

"Її плюс у тому, що криптовалюта дозволяє користувачам переміщувати кошти з одного гаманця на інший, не покладаючись на централізовану основу, контрольовану урядами, єдина проблема у всьому цьому — люди, — впевнений Маркус.

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