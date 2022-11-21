В Мінекономіки повідомили, скільки людей втратили роботу через війну в Україні — Finance.ua
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В Мінекономіки повідомили, скільки людей втратили роботу через війну в Україні

Особисті фінанси
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На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей втратили роботу.
Про це заявила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час польсько-українського економічного форуму, зазначивши при цьому, що через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів осіб, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття.
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«Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де були зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу», — зазначила Бережна.
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Заступник міністра додала, що в сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців зараз перебувають за програмою тимчасового захисту.

Довідка Finance.ua:

  • 21 квітня в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни;
  • зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не мають документів. Крім того, було врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у якого не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

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За матеріалами:
УНІАН
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