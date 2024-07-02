Правительство выделило из резервного фонда 2,4 миллиарда на восстановление дорог, используемых ВСУ — Finance.ua
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Правительство выделило из резервного фонда 2,4 миллиарда на восстановление дорог, используемых ВСУ

Казна и Политика
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Правительство выделило из резервного фонда 2,4 миллиарда на восстановление дорог, используемых ВСУ
Правительство выделило из резервного фонда 2,4 миллиарда на восстановление дорог, используемых ВСУ
Кабинет Министров выделил облгосадминистрациям путем перераспределения 2,386 млрд грн на восстановление дорог, которыми пользуются Вооруженные силы Украины.
Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 2 млрд 386 млн 321,634 тыс. гривен для осуществления мер, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, используемых для нужд Вооруженных сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций)», — написал Мельничук.
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Эти средства правительство перераспределило в резервный фонд, уменьшив расходы по программе «Дополнительная дотация из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, которые подверглись негативному влиянию в связи с полномасштабной вооруженной агрессией».
По материалам:
Укрінформ
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