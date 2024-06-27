Минобороны реформирует направление материального обеспечения ВСУ — Finance.ua

Минобороны реформирует направление материального обеспечения ВСУ
Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, чтобы привести его в соответствие со стандартами НАТО.
Об этом сообщает Минобороны.
Также Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по организации материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.
В министерстве заявили, что это часть стратегии Минобороны по повышению прозрачности и эффективности в системе материального обеспечения ВСУ. Министерство отмечает свое стремление к обеспечению добропорядочности в управлении ресурсами и материально-техническим обеспечением военных.
По словам руководителя Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеба Каневского, некоторые технические спецификации были разработаны несколько лет назад и не отвечают требованиям ведения большой войны.
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«Мы нацелены пересмотреть все спецификации, чтобы допустить к торгам Государственного оператора тыла как можно больше местных производителей, и обеспечить ВСУ качественными тыловыми товарами», — подчеркнул Каневский.
«Одна из целей закупочной реформы — упростить доступ для новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, что должно улучшить конкуренцию и, соответственно, цену и качество имущества», — отметили в министерстве.
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