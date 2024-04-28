Почти половину контрактов на закупку вооружения и военной техники Минобороны заключило с украинскими производителями — Finance.ua

Почти половину контрактов на закупку вооружения и военной техники Минобороны заключило с украинскими производителями Сегодня 18:05 — Казна и Политика

Почти половину контрактов на закупку вооружения и военной техники Минобороны заключило с украинскими производителями

У Министерства обороны Украины по состоянию на апрель 2024 года имеются действующие контракты на закупку вооружения и военной техники на сумму 582,2 миллиарда гривен, почти половина из них — с украинскими производителями.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Он отмечает, что речь идет о соглашениях, заключенных в разные годы, которые находятся в состоянии исполнения с разным сроком завершения. По части из них в 2024 году предусмотрено к оплате 254 миллиарда гривен.

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Джигир, в частности, отметил, что Украина продолжает получать весомую международную военную помощь от государств-партнеров, благодаря чему удается противостоять превосходящим силам врага.

Однако, отметил заместитель министра обороны, важным аспектом развития этого направления является привлечение инвестиций для развития собственных способностей отечественного оборонного сектора.

«Мы поощряем международных партнеров инвестировать в украинскую оборонную промышленность и покупать товары оборонного назначения для нужд сил обороны Украины именно у украинского производителя. Это — жизненно необходимая вещь, ведь эти финансы будут работать на нашу страну, стимулировать отечественное производство и будут служить драйвером экономики Украины», — отметил Джигир.

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Он также добавил, что сосредоточение на собственных мощностях, развитие которых затруднено из-за вооруженной агрессии россии и интенсивности боевых действий, позволит улучшить поставки вооружения и техники для украинской армии.

$2,4 трлн. По сравнению с 2022 годом Напомним, в прошлом году мировые военные расходы превысили. По сравнению с 2022 годом произошло увеличение на 6,8%. В то же время, это наиболее резкий рост за последние 15 лет.

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