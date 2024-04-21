В Евросоюзе увеличили оборонные расходы на фоне войны в Украине — Finance.ua

В Евросоюзе увеличили оборонные расходы на фоне войны в Украине Сегодня 21:05 — Мир

В Евросоюзе увеличили оборонные расходы на фоне войны в Украине

С начала большой войны россии против Украины страны ЕС начали компенсировать многолетнее недофинансирование секторов безопасности и обороны. С 2022 года национальные оборонные бюджеты стран-членов выросли в среднем на 20%.

Об этом в Брюсселе, выступая на Европейском саммите по безопасности и обороне, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заметила, что европейская оборона — задача всей Европы. Страны-члены должны тесно сотрудничать друг с другом.

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Страны-члены нарастили оборонные расходы, их национальные оборонные бюджеты выросли на 20% с 2022 года. Это была компенсация за годы недостаточного финансирования. В то же время мы больше тратим вместе на общие возможности и проекты. Европейский фонд мира разрешил мобилизовать 6,1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины с летальным и нелетальным оборудованием и поставками", — отметила президент Еврокомиссии.

В какие сферы обороны инвестируют европейские страны

По словам Урсули фон дер Ляйен, в рамках Европейского оборонного фонда европейские страны больше инвестируют вместе в развитие современных возможностей в таких критически важных областях, как:

военно-морской флот;

воздушные средства;

системы раннего предупреждения космического базирования;

средства кибернетической защиты

В рамках последнего предложения по формированию Европейской программы оборонной промышленности Еврокомиссия предлагает выделить на такие цели дополнительно 1,5 млрд евро из бюджета ЕС.

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Как считает Урсула фон дер Ляйен, это позволит дальше продвигаться в укреплении суверенитета Европы.

«Позвольте мне быть очень четкой в ​​том, что европейский суверенитет никогда не будет достигаться за счет наших партнеров и друзей. Очевидно, что это никогда не подрывает важность и необходимость нашего Альянса НАТО. Де-факто, что более суверенной будет Европа, в частности, в обороне, это будет важно для усиления НАТО, поскольку страны-члены будут иметь единый набор сил. Но ключевым положением европейского суверенитета является способность брать на себя ответственность за то, что для нас важно и даже экзистенциально» — подчеркнула фон дер Ляйен.

Укрінформ По материалам:

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