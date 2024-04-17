В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса — Finance.ua

В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса Сегодня 17:17 — Казна и Политика

В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса, Фото: president.gov.ua

В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя государственной власти и бизнеса для помощи в удовлетворении насущных потребностей.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

Согласно сообщению, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Анатолием Баргилевичем встретились с представителями проекта «Партнеры обороны» и обсудили с ними усиление поддержки украинских защитников.

Читайте также Гетманцев рассказал, почему деньги с телемарафона не направят на ВСУ

Отмечается, что «Партнеры обороны» — проект, в котором государство привлекает представителей органов государственной власти и бизнеса для объединения усилий на помощь бойцам. Его идея в том, чтобы за каждым подразделением Сил обороны были закреплены отдельные представители государственной власти и бизнеса, которые будут помогать удовлетворять все неотложные потребности.

В сообщении отмечается, что такой проект позволяет профильным ведомствам сосредоточенно работать над реализацией наиболее комплексных и масштабных проектов.

В настоящее время участники инициативы «Партнеры обороны», находящиеся на постоянной связи с командирами бригад, помогают обеспечивать их срочные потребности (боеприпасы, дроны, компьютерная техника, средства связи, реабилитация военных).

Роль этого проекта в укреплении обороноспособности Украины на фоне роста масштабов российской агрессии отметил также главнокомандующий ВСУ Сырский.

Участники встречи обсудили способы масштабирования проекта, чтобы привлечь как можно больше представителей государства и бизнеса к помощи Силам обороны.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.