В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса — Finance.ua
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В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса

Казна и Политика
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В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса
В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя госвласти и бизнеса, Фото: president.gov.ua
В Офисе Президента хотят за каждым подразделением Сил обороны закрепить представителя государственной власти и бизнеса для помощи в удовлетворении насущных потребностей.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
Согласно сообщению, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Анатолием Баргилевичем встретились с представителями проекта «Партнеры обороны» и обсудили с ними усиление поддержки украинских защитников.
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Отмечается, что «Партнеры обороны» — проект, в котором государство привлекает представителей органов государственной власти и бизнеса для объединения усилий на помощь бойцам. Его идея в том, чтобы за каждым подразделением Сил обороны были закреплены отдельные представители государственной власти и бизнеса, которые будут помогать удовлетворять все неотложные потребности.
В сообщении отмечается, что такой проект позволяет профильным ведомствам сосредоточенно работать над реализацией наиболее комплексных и масштабных проектов.
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В настоящее время участники инициативы «Партнеры обороны», находящиеся на постоянной связи с командирами бригад, помогают обеспечивать их срочные потребности (боеприпасы, дроны, компьютерная техника, средства связи, реабилитация военных).
Роль этого проекта в укреплении обороноспособности Украины на фоне роста масштабов российской агрессии отметил также главнокомандующий ВСУ Сырский.
Участники встречи обсудили способы масштабирования проекта, чтобы привлечь как можно больше представителей государства и бизнеса к помощи Силам обороны.
По материалам:
Українські Новини
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