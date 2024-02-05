Донаты на ВСУ: в НБУ сообщили, сколько средств поступило из-за рубежа — Finance.ua

Донаты на ВСУ: в НБУ сообщили, сколько средств поступило из-за рубежа Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Донаты на ВСУ: в НБУ сообщили, сколько средств поступило из-за рубежа, Фото: news.nominal.com.ua

С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины перечислил на нужды обороны более 33 млрд гривен. Из-за рубежа в иностранной валюте поступило почти 15,7 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«По состоянию на 1 февраля 2024 года остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет почти 1,8 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 259 млн грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило почти 35 млрд грн в эквиваленте», — говорится в сообщении.

Из каких стран больше всего донатят на ВСУ

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом. В частности, из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира.

Из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 15,7 млрд грн в эквиваленте.

Куда Нацбанк перечислил деньги

Всего с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил более 33 млрд грн, в январе 2024 года — почти 516 млн грн.

на нужды Национальной гвардии Украины — более 1408 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины — 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины — более 22 739 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы Украины — всего 1 000 млн грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — свыше 5507 млн ​​грн;

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — более 156,2 млн грн;

на нужды СНБО Украины — 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта — более 213 млн. грн.;

на нужды Службы безопасности Украины — более 318,2 млн грн.

Кроме того, согласно изменениям в постановление Кабинета Министров, Национальный банк имеет возможность напрямую перечислять средства со спецсчета на первоочередные нужды воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, ведущих действия на линии боевого столкновения, по их запросу, сопровождаемому письмом-соглашением Министерства обороны Украины.

Так, в январе 2024 года на нужды воинских частей было перечислено почти 10 млн грн, в целом с декабря 2023 года — свыше 215 млн грн.

Справка Finance.ua:

ранее Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, как изменились донаты украинцев на ВСУ и знакомым, которые служат, по сравнению с началом 2023. Результаты показали, что 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты — это на 9 процентных пунктов больше, чем в начале года;

в Стратегическом командовании ВСУ сообщали, что с начала полномасштабной войны, которую развязала россия, украинцы задонатили на армию более 100 миллиардов гривен.



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