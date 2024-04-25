В Минобороны назвали основные изменения в законе о мобилизации (инфографика) — Finance.ua

В Минобороны назвали основные изменения в законе о мобилизации (инфографика) Сегодня 09:01 — Казна и Политика

В Минобороны назвали основные изменения в законе о мобилизации (инфографика)

Закон о мобилизации с новыми правками, принятый парламентом и подписанный президентом Украины, вступит в силу уже с 18 мая.

В Министерстве обороны рассказали об основных изменениях, касающихся как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины.

Обязанности граждан и органов власти

При мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и предъявить их уполномоченным лицам.

Все призывники, военнообязанные и резервисты, через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК.

Военнообязанные также обязаны прибыть в сборные пункты по вызову или повестке.

Органы местного самоуправления должны способствовать подготовке и проведению мобилизации и демобилизации. Вести отчетность и учет военнообязанных, а также взаимодействовать с силами обороны.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, должны стать на военный учет.

Меры воздействия за невыполнение обязанностей:

Руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина. Если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину заказным письмом требование о выполнении обязанностей. Форму и содержание требования определяет министерство обороны, день вручения — это день расписки или отказа в получении. Если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд относительно временного ограничения права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования. Требование считается выполненным после выполнения гражданином обязанностей, отозванным после завершения мобилизации. ТЦК и СП дает документ о выполнении требования или посылает уведомление о выполнении требования в соответствующие органы.

Военный учет

Список категорий лиц, которым может предоставиться отсрочка от призыва

Кто подлежит бронированию

Прохождение базовой военной службы

Вводится базовая военная служба для мужчин от 18 до 25 лет.

От прохождения службы освобождаются непригодные по состоянию здоровья лица, те, кто уже проходил службу в других государствах, и те, кто уже служил.

Мотивация

В случае заключения первого контракта предоставляется единовременная компенсация 50 процентов от первого взноса по программе «єОселя», дополнительно 100 тысяч гривен после первого года военной службы и еще 100 тысяч гривен после второго.

Не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в частности банками, а также проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества или автомобиля.

Ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней во время действия военного положения в течение календарного года может предоставляться частями, при этом одна часть не менее 15 календарных дней.

Дополнительный отпуск военнослужащим, освобожденным из плена, продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия;

Увольнение с базовой службы происходит:

по истечении срока службы;

по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;

по обвинительному приговору суда.

Увольнение по призыву во время мобилизации:

по состоянию здоровья (временно непригодные) с пересмотром через 6−12 месяцев;

в связи с окончанием особого периода или возраста;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;

по обвинительному приговору суда;

после освобождения из плена (недобровольного);

инвалидность I, II, III групп.

Новые правила, касающиеся граждан за границей

Инфографика: Минобороны

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. В новой версии документа правительственные чиновники предложили депутатам лишить права на отсрочку должников «по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца».

Кабинет Министров Украины работает над новыми ограничениями для уклоняющихся от мобилизации.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроекты о Реестре военнообязанных № 11 143. Документ предлагает вернуть почти все пункты относительно персональных данных, которые удалось исключить в другом законопроекте.

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