Україна з лютого отримала $23 мільярди фінансової допомоги — Finance.ua

Україна з лютого отримала $23 мільярди фінансової допомоги Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Україна з лютого отримала $23 мільярди фінансової допомоги

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів 23 млрд доларів фінансової допомоги. З них 4,8 млрд найдійшло від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад», — зауважив прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, Україна найближчим часом отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні.

Крім того, за словами Шмигаля, важливий крок назустріч Україні зробила Канада.

«Уряд Канади вже випустив в обіг державні п’ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а Уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків», — відзначив Денис Шмигаль та подякував канадським партнерам за ініціативу.

Довідка Finance.ua:

виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розраховує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року;

збитки критичної інфраструктури України від російських ударів з початку війни можуть перевищити 100 мільярдів доларів;

після перемоги уряд планує будувати нову економіку України на восьми факторах.



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