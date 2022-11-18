Макрофінансова допомога+. Перший транш із €18 млрд макрофінансової допомоги Україна може отримати вже в січні 2023 року — Finance.ua

Макрофінансова допомога+. Перший транш із €18 млрд макрофінансової допомоги Україна може отримати вже в січні 2023 року Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Макрофінансова допомога+. Перший транш із €18 млрд макрофінансової допомоги Україна може отримати вже в січні 2023 року

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розраховує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року.

«Щодо 2023 року, то наша мета полягає в тому, щоб покрити значну частину фінансового дефіциту України. Ми, зокрема, плануємо це зробити за допомогою інструменту, який ми називаємо „макрофінансова допомога +“. У межах цієї допомоги буде надано до 18 млрд євро», — сказав Домбровскіс на спільній із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції у п’ятницю в Києві.

Він зазначив, що така програма макрофінансової допомоги передбачатиме деякі умови для одержання коштів. Ідеться про кроки, спрямовані на посилення належного управління, а також боротьбу з корупцією.

«Нам необхідно буде підписати меморандум про взаєморозуміння, для цього ми очікуємо остаточного схвалення програми законодавцями Європейського Союзу», — сказав він.

Домбровскіс очікує, що програму буде схвалено на початку грудня, що дасть змогу Єврокомісії надати перший транш уже на початку січня 2023 року.

У свою чергу Шмигаль висловив сподівання, що такий транш надійде саме в січні.

Довідка Finance.ua:

раніше Домбровскіс повідомляв, що Україна отримає транш від ЄС сумою 2,5 млрд євро наступного тижня, ще 0,5 млрд євро у грудні;

президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпанням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету;



Євросоюз кожного місяця виділятиме Україні по 1,5 млрд євро в прийдешньому році на ремонт об’єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок російських атак;



у Міністерстві фінансів розраховують до кінця року залучити від міжнародних партнерів 7,8 млрд дол. США.

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