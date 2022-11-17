Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня — Finance.ua
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Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня

Казна та Політика
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Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня
Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня
Україна отримає транш від ЄС сумою 2,5 млрд євро наступного тижня, ще 0,5 млрд євро у грудні.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише «Інтерфакс-Україна».
«Ми вже виплатили 3 млрд євро. Ще 2,5 млрд євро буде наступного тижня і ще 0,5 млрд євро буде в грудні», — сказав Домбровскіс.
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Ще 3 млрд євро, передбачені програмою макрофінансової допомоги на поточний рік, будуть включені до пакета кредитної допомоги Україні на 18 млрд євро наступного року.
«Що стосується решти 3 млрд євро. Рішення цього року були прийняті на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на 18 млрд євро», — уточнив Домбровскіс.
Він зазначив, що це пояснюється розміром пакета допомоги, оскільки спочатку обговорювали пакет допомоги на суму менше ніж 18 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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