Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня — Finance.ua

Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня

Україна отримає транш від ЄС сумою 2,5 млрд євро наступного тижня, ще 0,5 млрд євро у грудні.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми вже виплатили 3 млрд євро. Ще 2,5 млрд євро буде наступного тижня і ще 0,5 млрд євро буде в грудні», — сказав Домбровскіс.

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Ще 3 млрд євро, передбачені програмою макрофінансової допомоги на поточний рік, будуть включені до пакета кредитної допомоги Україні на 18 млрд євро наступного року.

«Що стосується решти 3 млрд євро. Рішення цього року були прийняті на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на 18 млрд євро», — уточнив Домбровскіс.

Він зазначив, що це пояснюється розміром пакета допомоги, оскільки спочатку обговорювали пакет допомоги на суму менше ніж 18 млрд євро.

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