У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році

Казна та Політика
36
У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році
У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році
Україна у 2023 році має виплатити близько $6 млрд сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом.
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив у інтерв’ю РБК-Україна.
«Якщо брати виключно державний сектор, то у 2023 році загальні валютні виплати становитимуть $6 млрд. З них більша частина — $4,3 млрд — це валютні виплати уряду, а ще майже $2 млрд — це погашення Національним банком кредиту перед МВФ. Якщо ми говоримо про виплати уряду, то з них $1,7 млрд — це виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики», — уточнив Ніколайчук.
«Тобто у нас фактично за зовнішнім боргом уряд має виплатити лише близько $2,6 млрд. І це насамперед виплати перед МВФ, за проєктними кредитами Світового банку, перед іншими міжнародними фінансовими організаціями, міжнародними партнерами. Тобто ці виплати не передбачають виплат перед приватними кредиторами. Тому там реструктурувати немає чого», — додав заступник голови НБУ.
Місце для вашої реклами
Як повідомлялося, на початку серпня Україна отримала згоду власників єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки.
Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.