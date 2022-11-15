У Мінфіні очікують на $7,8 мільярда до кінця року від зовнішніх партнерів — Finance.ua

У Мінфіні очікують на $7,8 мільярда до кінця року від зовнішніх партнерів Сьогодні 10:17 — Казна та Політика

У Мінфіні очікують на $7,8 мільярда до кінця року від зовнішніх партнерів

У Міністерстві фінансів розраховують до кінця року залучити від міжнародних партнерів 7,8 млрд дол. США.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«У листопаді очікуються надходження близько 4,8 млрд доларів, зовнішнє фінансування на грудень — близько 3 млрд дол.», — сказав Марченко.

Він зазначив, аби мова йшла про такий рівень фінансування у вересні-жовтні, то ситуація була б досить позитивною, але оскільки йдеться про останні місяці року, коли видатки є чи не найвищими, то звісно ситуація є дещо складнішою.

«Ми зараз шукаємо всі можливості, щоб безболісно пройти листопад і грудень, і провести усі необхідні видатки», — сказав Марченко.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік.

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Укрінформ За матеріалами:

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