Україна очікує 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС у листопаді та 0,5 млрд у грудні — Finance.ua
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Україна очікує 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС у листопаді та 0,5 млрд у грудні

Казна та Політика
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Україна очікує 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС у листопаді та 0,5 млрд у грудні
Україна очікує 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС у листопаді та 0,5 млрд у грудні
Україна очікує надходження наступного траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу розміром 2,5 млрд євро у листопаді цього року.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми з макрофінансової допомоги, яку підписали на 9 млрд, отримали 3 млрд. Наразі очікуємо 2,5 млрд у листопаді та 0,5 млрд — у грудні», — сказав глава Мінфіну.
За його словами, щодо ще 3 млрд євро тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.
«Ми, звичайно, говоримо, що нам вони потрібні», — пояснив позицію України щодо зазначених останніх 3 млрд євро макрофіндопомоги Марченко.
Оновлені терміни надходження наступних траншів макрофіндопомоги ЄС підтвердив 26 жовтня генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман.
За його словами, у Єврокомісії вже заплановано фінансування України на наступний рік згідно із заявленими президенткою Урсулою фон дер Ляєн орієнтирами: по 1,5 млрд євро щомісяця та 18 млрд загалом на рік, що покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголосив Мінфін.
Нагадаємо, на саміті у жовтні лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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