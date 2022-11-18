Шмигаль розповів, що буде змінено в економіці України після перемоги — Finance.ua

Шмигаль розповів, що буде змінено в економіці України після перемоги
Уряд планує будувати нову економіку України на восьми факторах.
Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що першим з них є євроінтеграція України.
«Це не просто підписана угода про асоціацію та безвізовий режим, це ціла низка так званих «безвізів», — сказав він. Шмигаль додав, що до кінця року планується ухвалити ще 107 законів і підзаконних актів, щоб виконати зобов’язання України у сфері євроінтеграції.
Другим фактором, за словами глави уряду, повинна стати диджиталізація.
«Це зменшення ролі держави в економіці, спрощення всіх процедур. Дозволи, ліцензії, сертифікати, реєстри, податки, митниця — все це має бути в електронній формі», — уточнив Шмигаль.
Також він додав, що іншими факторами побудови нової економіки України стануть оборонно-промисловий комплекс, енергетика, аграрний сектор, IT, будівництво та нова інфраструктура. Головним драйвером змін у цих галузях, за його словами, стане приватний сектор.
Шмигаль також зазначив, що розвиток підприємств переробної галузі є одним із пріоритетів для уряду, тому він створюватиме умови для цього.
«Що цікавить мене як прем’єр-міністра і нас як уряд, — це створення доданої вартості, тому що це те, що дасть нам швидко повернути наш ВВП до довоєнного рівня і перевищити його. Тобто, це не просто сировинна держава — в аграрному секторі, у видобутку, в переробці ми маємо рухатися дуже активно. Будемо створювати умови для розвитку переробної промисловості та тут упор будемо робити на середній бізнес», — сказав він.
Також Шмигаль додав, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з наступного року підтримуватиме середній бізнес у створенні переробних підприємств.
Довідка Finance.ua:
- ВВП країни у другому кварталі поточного року знизився на 37,2% в порівнянні з другим кварталом минулого року. Своєю чергою Мінекономіки повідомило, що ВВП за дев’ять місяців впав на 30%.
- президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування «доступні кредити 5-7-9%» у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.
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