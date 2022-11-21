Фантомні патрулі можуть повернутися на українські дороги — Finance.ua

Фантомні патрулі можуть повернутися на українські дороги Сьогодні 15:00 — Технології&Авто

В Україні хочуть посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час дискусії «Безпека дорожнього руху: перемоги та нові виклики під час війни».

За його словами, за 10 місяців 2022 року на українських дорогах зафіксовано 14 622 ДТП із постраждалими, в яких загинула 2161 особа та 18 261 — травмовано. При цьому він додав, що статистика аварій є неповною, адже нерідко водії не реєструють ДТП та користуються європротоколом.

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У поліції вважають, що в Україні слід повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Річ у тому, що штрафи не завжди є ефективним засобом стримування порушників.

Крім того, правоохоронці планують розширювати мережу камер автофіксації та повернути на дороги так звані фантомні патрулі — поліцейські машини без розпізнавальних знаків, які здатні заміряти швидкість інших транспортних засобів у русі.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, фантомні патрулі — поліцейські автомобілі без будь-яких розпізнавальних знаків. Вони оснащені спеціальним обладнанням і здатні заміряти швидкість автомобілів у русі;

наразі в прихованому режимі патрулюють лише чотири «Фантоми» — кросовери Skoda Kodiaq;

один «фантом» може відстежувати одночасно до 50 машин як у попутному, так і у зустрічному напрямку. Система працює в повністю автоматичному режимі, а порушнику потім надходить копія ухвали про накладення штрафу.

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MMR За матеріалами:

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