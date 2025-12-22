День финансов: €2,3 млрд от ЕС, компенсация автогражданки для ветеранов в «Дія», доступ к банковским счетам Сегодня 17:45

Понедельник, 22 декабря. Украинцы готовятся к зимним праздникам. Война и экономические вызовы изменили наши приоритеты, но не отобрали желание жить. Поэтому Finance.ua решил посчитать, в какую сумму обойдется празднование Нового года и Рождества в разных форматах — от уютного домашнего ужина до уик-энда в Европе:

Транш от ЕС

Украина получила 2,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в четвертом транше. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Как рассказала Роксолана Пидласа, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал решение правительства об осуществлении сверхплановых заимствований в 2025 году на сумму до 55 млрд грн. По ее словам, это позволит Минфину разместить дополнительные ОВГЗ и сформировать резерв средств на первый квартал 2026 года.

Санкций против рф

Совет Европейского Союза продлил действие экономических ограничительных мер против россии еще на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. В настоящее время санкции охватывают широкий спектр секторальных мероприятий. Они предусматривают ограничения в сфере торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Компенсация автогражданки для ветеранов

В приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ — компенсация автогражданки. Подать заявление могут защитники и защитницы, имеющие удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны в «Дія» и оформившие автогражданку с ветеранской льготой после 1 января 2025 года.

🚗 Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.

Доступ к банковским счетам

Как рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух, ГНС не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц.

🗨️ «Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем хозяйствующим субъектам, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, раскидывают деньги на карты — это все незаконное использование» , — пояснила Карнаух.

Тарифы на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, впервые с 2021 года пересмотрела тарифы операторов газораспределительных сетей на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей на 2026 год. Повышение будет происходить в 2 этапа. В то же время тарифы на распределение природного газа для бытовых потребителей не изменяются.

Инвестиционные проекты

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса:

Список содержит уже 458 проектов, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.

Также в НКЦБФР объяснили , для чего в Украине хотят запустить новый финансовый инструмент — личные инвестиционные счета. В комиссии ожидают, что введение ЛИС позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.

Рост зарплат и курс на инклюзию

Украинский рынок труда в 2025 году демонстрирует осторожную стабилизацию, несмотря на полномасштабную войну. Зарплата остается одним из основных инструментов конкуренции работодателей за работников в условиях устойчивого кадрового дефицита. К 2026 году рост зарплат планируют уже 56% работодателей — в среднем на 10−20%.

Цены и спрос на жилье

Данные НБУ свидетельствуют , что активность на рынке жилья почти неизменна уже полтора года. Высокие риски безопасности отговаривают украинцев от покупки жилья, а внутренняя миграция также все меньше подпитывает спрос. Рынок жилья сейчас самый активный в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Заработать на iPhone 17 Pro — задача со звездочкой

Не так давно Apple представила новую линейку iPhone, которая уже поступила в продажу по всему миру. Исследование агентства SaaS-дизайна Tenscope показало , что меньше всего времени на покупку iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ потребуется жителям Люксембурга — около 3 рабочих дней. В то же время в Индии на приобретение такого же смартфона понадобится около 160 рабочих дней. Средний показатель по всем исследованным странам составляет около 26 рабочих дней.

📱 Украина в рейтинг не попала, но если считать средний показатель зарплаты 26 499 грн (а это данные Госстата за июль 2025 года), на базовый iPhone 17 Pro по цене США понадобится около 50 дней работы.

