День финансов: 18-й пакет санкций против рф, запуск системы въезда/выезда ЕС, Индекс Биг-Мака — Finance.ua

День финансов: 18-й пакет санкций против рф, запуск системы въезда/выезда ЕС, Индекс Биг-Мака Сегодня 17:35

В пятницу, 18 июля, ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф и принял окончательное решение по системе цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда.

18-й пакет санкций против рф.

Утром 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф. Официально он должен быть принят на заседании Совета ЕС по общим делам. Об этом сообщила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

Система цифрового управления границами (EES).

Сегодня Рада ЕС приняла закон, который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда. Новая система цифровым способом будет регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан не входящих в ЕС стран, путешествующих для краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.

Индекс Биг-Мака.

На 8-е место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака поднялась украинская гривна. Об этом сообщает The Economist, по результатам рейтинга за июль 2025 года. Биг-Мак стоит в Украине 132 гривны, тогда как в США — 6,01 доллара.

Увеличение налогов.

Украине понадобится больше расходов на оборону. В отличие от прошлого года, налоги повышать не планируют. Об этом сказала глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Условия программы льготной ипотеки «Жилье для ВПЛ».

Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов.

НБУ обнародовал Стратегию по развитию ипотечного кредитования

Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет

За последние пять лет структура предложений на рынке труда Украины существенно изменилась. Аналитики OLX Работа проанализировали, как трансформировался спрос на разные профессии и как менялись зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год.

Сколько стоит посуточная аренда квартир этим летом.

В июне 2025 г. Одесса возглавила рейтинг среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Как свидетельствуют данные платформы OLX, в разгар туристического сезона в городе значительно возросла как активность пользователей, так и цены.

В то же время жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году.

Украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратят.

Около 70% украинских искателей убежища трудоспособного возраста в Чехии трудоустроены и приносят экономическую выгоду чешскому государству. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Василий Зварыч. Только за прошлый год сумма от уплаты налогов украинцами в Чехии на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат украинцам, пользующимся статусом временной защиты.

Кстати, возможностей для создания собственного пенсионного капитала — немало: от депозитов до инвестиций в ценные бумаги. Но далеко не каждый инструмент подходит именно для пенсионной стратегии. В этом материале рассмотрим самые популярные варианты и объясним, почему все больше украинцев выбирают именно негосударственные пенсионные фонды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.