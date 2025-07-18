День финансов: 18-й пакет санкций против рф, запуск системы въезда/выезда ЕС, Индекс Биг-Мака — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: 18-й пакет санкций против рф, запуск системы въезда/выезда ЕС, Индекс Биг-Мака

29
В пятницу, 18 июля, ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф и принял окончательное решение по системе цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда.
18-й пакет санкций против рф.
Утром 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф. Официально он должен быть принят на заседании Совета ЕС по общим делам. Об этом сообщила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
Система цифрового управления границами (EES).
Сегодня Рада ЕС приняла закон, который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда. Новая система цифровым способом будет регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан не входящих в ЕС стран, путешествующих для краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.
Индекс Биг-Мака.
На 8-е место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака поднялась украинская гривна. Об этом сообщает The Economist, по результатам рейтинга за июль 2025 года. Биг-Мак стоит в Украине 132 гривны, тогда как в США — 6,01 доллара.
Увеличение налогов.
Украине понадобится больше расходов на оборону. В отличие от прошлого года, налоги повышать не планируют. Об этом сказала глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Условия программы льготной ипотеки «Жилье для ВПЛ».
Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов.
  • НБУ обнародовал Стратегию по развитию ипотечного кредитования
Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет
За последние пять лет структура предложений на рынке труда Украины существенно изменилась. Аналитики OLX Работа проанализировали, как трансформировался спрос на разные профессии и как менялись зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год.
Сколько стоит посуточная аренда квартир этим летом.
В июне 2025 г. Одесса возглавила рейтинг среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Как свидетельствуют данные платформы OLX, в разгар туристического сезона в городе значительно возросла как активность пользователей, так и цены.
  • В то же время жители столицы уплатили почти миллиард гривен налога на недвижимость в 2025 году.
Украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратят.
Около 70% украинских искателей убежища трудоспособного возраста в Чехии трудоустроены и приносят экономическую выгоду чешскому государству. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Василий Зварыч. Только за прошлый год сумма от уплаты налогов украинцами в Чехии на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат украинцам, пользующимся статусом временной защиты.
Кстати, возможностей для создания собственного пенсионного капитала — немало: от депозитов до инвестиций в ценные бумаги. Но далеко не каждый инструмент подходит именно для пенсионной стратегии. В этом материале рассмотрим самые популярные варианты и объясним, почему все больше украинцев выбирают именно негосударственные пенсионные фонды.

Как выйти на пенсию на 10 лет раньше и получать больше денег👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems