День финансов: 1000 дней полномасштабной войны, госбюджет-2025, новая экономическая политика Украины — Finance.ua

День финансов: 1000 дней полномасштабной войны, госбюджет-2025, новая экономическая политика Украины Сегодня 17:45

19 ноября. День громких цифр и заявлений.

1000 дней полномасштабной войны. Именно столько времени Украина героически противостоит полномасштабной агрессии россии. Эта война изменила миллионы жизней, разбросала тысячи людей по миру, разрушила сотни городов, но наша общая боль и общая борьба объединили украинцев вокруг одной цели — победы. Finance.ua собрал Именно столько времени Украина героически противостоит полномасштабной агрессии россии. Эта война изменила миллионы жизней, разбросала тысячи людей по миру, разрушила сотни городов, но наша общая боль и общая борьба объединили украинцев вокруг одной цели — победы. Finance.ua собрал основные показатели в виде цифр , иллюстрирующих масштаб трагедии и силу сопротивления украинского народа.

Госбюджет-2025. Верховная Рада Верховная Рада проголосовала в целом за проект Государственного бюджета Украины на 2025 год. Все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность Украины. Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия.

Новая экономическая политика Украины. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский представил три основных пункта новой экономической политики государства, согласно которым определяется максимальная поддержка украинского предпринимательства, безопасность ведения бизнеса и честные отношения между государством и бизнесом.

По его словам , до конца года будут подготовлены паспорта энергетической стойкости в украинских регионах. Для каждого региона будет проработана возможность выдержать все вызовы в энергетике и подготовлена ​​соответствующая документация.

Зеленский также отметил , что нужно позаботиться об украинцах всех волн миграции, проживающих за границей. Именно поэтому, по его мнению, стоит создать Министерство объединения украинцев.

Кроме того, одним из пунктов Плана внутренней устойчивости Украины является культурный суверенитет. Президент предлагает собрать большую коалицию в формате «культурного Рамштайна».

Зеленский подчеркнул , что деньги на выплату зарплат и пенсий есть. В 2025 году пенсии и зарплаты для работников государственного сектора будут обеспечены за счет помощи от международных партнеров.

Украина договорилась с МВФ об очередном транше. Украина и Международный валютный фонд Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов.

Со своей стороны Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят новый пакет оборонной помощи Украине.

Ограничения э/э. Советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко сообщил , что энергетики рассчитывают в ближайшие дни минимизировать ограничения электроэнергии потребителям, введенные после массированной воздушной атаки на энергетику 17 ноября, но для полного отказа от них нужны недели, если не будет новых повреждений.

Проверка информации о банке. Обращаясь в банк, вкладчику важно знать, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов и имеет свидетельство участника Фонда. На сайте Фонда Обращаясь в банк, вкладчику важно знать, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов и имеет свидетельство участника Фонда. На сайте Фонда можно найти информацию о размере гарантированной суммы возмещения и полном перечне средств, которые Фонд не возмещает.

Кредиты являются важным инструментом финансового развития, поскольку они позволяют инвестировать в жилье, бизнес или образование, даже если у человека на момент запроса нет достаточной суммы денег. В новой статье рассмотрим, как получить кредит в разных странах Европы. Какие условия выдвигают банки к заемщикам? И какие документы необходимо иметь для подачи заявки:

Новые виды помощи для ВПЛ. Для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики ввело ряд услуг, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса «муниципальной няни» и поддержанное проживание для пожилых людей.

Какой рынок недвижимости в конце третьего года войны? Почему 85% украинцев за границей продают квартиры в Украине? Как скандалы с Киевгорстроем повлияют на рынок недвижимости? На эти и другие вопросы ответила директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян:

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