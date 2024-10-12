Чрезмерная квалификация: что это значит и как успешно презентовать себя на новой работе — Finance.ua

Чрезмерная квалификация: что это значит и как успешно презентовать себя на новой работе Сегодня 12:08 — Личные финансы

Чрезмерная квалификация: что это значит и как успешно презентовать себя на новой работе, Фото: freepik

Если у вас значительный опыт в определенной должности, возможно, вы накопили больше навыков и знаний, чем нужно для новой роли, что позволит вам легко справляться с обязанностями. Как кандидат с излишней квалификацией, вы можете даже превзойти ожидания работодателя.

Специалисты budni.robota.ua рассказывают , что означает «чрезмерная квалификация» и как правильно представить себя.

Что означает быть overqualified

Как кандидат с чрезмерной квалификацией, вы обладаете большими знаниями и навыками, чем требуется для этой должности.

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Однако HR-специалист может сомневаться в целесообразности вашего найма, даже учитывая ваш большой опыт. Он может отдать предпочтение претенденту, чьи квалификации лучше отвечают требованиям, чтобы дать ему возможность развиваться в новой должности.

Однако, даже с чрезмерной квалификацией, у вас все равно есть шанс получить работу, поскольку ваши навыки могут быть высоко оценены.

4 признака того, что вы overqualified

1. Вы превышаете все требования, описанные в вакансии. Изучите описание вакансии и проанализируйте, есть ли требования к кандидату, которые вы объективно превышаете.

Например, рассмотрим описание вакансии, требующего от кандидата наличие степени бакалавра социологии и два года опыта работы. Если у вас есть степень магистра и пять лет опыта работы, у вас большая квалификация, чем требует эта вакансия.

2. Вы откликнулись на вакансию, чтобы просто присоединиться к компании. Подумайте, почему вас заинтересовала открытая вакансия.

Если вы откликнулись только для того, чтобы легко присоединиться к компании и надеетесь на продвижение по службе, возможно, у вас повышенная квалификация.

3. Ваша текущая работа предполагает больше обязанностей и более высокую зарплату. Подумайте о текущих обязанностях и о зарплате, которую получаете в нынешней должности.

Если вы выполняете большее количество или более сложные обязанности каждый день и получаете более высокую зарплату, чем предлагает потенциальный работодатель, возможно, вы overqualified.

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4. Вы легко отвечали на вопросы рекрутера. Если вы уже общались с рекрутером, подумайте о том, как отвечали на технические вопросы. Если вы без сомнений ответили на все вопросы, возможно, имеете достаточную квалификацию для открытой вакансии.

Рекрутеры часто пытаются бросить вызов кандидатам, чтобы оценить, как они могут работать на потенциальной должности. Если вы не испытывали трудностей, отвечая на их вопросы, возможно, у вас больше навыков и знаний, чем требуется вакансия.

Как справиться с чрезмерной квалификацией на собеседовании

Будьте откровенны. Если рекрутер спрашивает, не являетесь ли вы чрезмерно квалифицированным, можно его успокоить, подчеркнув качества, которые важны для работодателя, но будьте откровенны относительно своего опыта.

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Общаясь с менеджером, объясните, как ваши знания могут помочь команде добиваться целей. Это покажет ваш интерес к работе и поможет понять вашу ценность для компании.

Будьте уверенны, оставаясь скромными. Если у вас достаточная квалификация для должности, ведите себя уверенно, но оставайтесь скромными.

Расскажите о своем опыте и объясните, как он может помочь в новой должности. Можете объяснить, что вам может понадобиться меньшее обучение, а это сэкономит деньги и время компании.

В результате вы сможете быстрее понять процессы и приступить к работе.

Заявите о своих обязательствах. Вы можете уменьшить беспокойство HR-а относительно вашего увольнения из-за чрезмерной квалификации, дав обязательство.

Заявите о своем интересе остаться в компании в течение определенного периода, а также в дальнейшем развитии. HR-специалиста заинтересует то, что кандидат хочет профессионально расти в компании.

Продемонстрируйте свою заинтересованность компанией. Если вы — overqualified, представители компании поймут, что у вас большой опыт работы на разных должностях.

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Однако и признают, что у вас не может быть возможности применить все свои квалификации на открытой вакансии.

Вы можете преодолеть это потенциальное препятствие, выразив свое желание внести вклад в работу организации, даже если это будет работа на должности, для которой вы чрезмерно квалифицированы.

Продемонстрируйте свою ценность. Разнообразие ваших знаний и навыков может быть активом для компании. Вы можете помочь другим сотрудникам, делясь своими знаниями.

Такой опыт повышает уверенность в своих знаниях. Для компании ценны новый подход и объем знаний, которым вы можете поделиться, поэтому во время собеседования не забудьте рассказать о своей уникальной ценности.

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Будьте готовы к более низкой зарплате. Работники с большим опытом обычно получают более высокую зарплату, чем работники с меньшим опытом.

Если у вас есть определенный уровень знаний и опыт, подумайте о желаемом диапазоне зарплаты. Можете озвучить работодателю желаемую более высокую сумму, но будьте готовы согласиться и на более низкую.

Оставайтесь твердыми, не опускаясь ниже самой низкой суммы в желаемом диапазоне, и принимайте во внимание анонсированные повышения зарплаты, задокументированные в письменной форме.

Справка Finance.ua:

Основной проблемой украинцев при поиске работы является низкий уровень заработной платы, о чем заявили 56,3% респондентов. Еще 51,9% отметили отсутствие рабочих мест по специальности;

за год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году);



работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году); в Украине трудовые отношения между работником и работодателем регулируются действующим законодательством. Иногда лицо может иметь дополнительную работу по совместительству кроме основного места работы.



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