Каких ІТ-специалистов нанимали работодатели чаще всего в сентябре 2024 года — Finance.ua

Каких ІТ-специалистов нанимали работодатели чаще всего в сентябре 2024 года
В сентябре 2024 года рекрутеры опубликовали на Djinni 10 163 вакансии. Это на 100 больше, чем в августе. Кроме этого, количество сообщений о найме приблизилось к показателю прошлого года.
Наибольший рост количества вакансий был в категориях QA (Manual и Automation, а также Data Analyst), сообщает Djinni.
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Если говорить о наибольшем падении в технических категориях, то это Fullstack, Security и iOS.
В сентябре было 859 сообщений о найме
Это на 40 больше, чем в августе. Также эта цифра очень близка к нынешнему количеству.
Топ категории по количеству наймов:
- JavaScript — 11% (в прошлом месяце была 10,4%);
- QA — 9% (вернулись на второе место после падения в прошлом месяце, было 6%);
- Design — 5,4% (было 4-е место и 5,7%);
- Project Manager — 5,1% (в прошлом месяце не попали в топ);
- Marketing — 4,8% (было 5,2%, падение длится третий месяц);
- .NET — 4,7% (было 6,1% и второе место);
- Node. js — 4% (количество наймов растет третий месяц подряд).
Если сравнить с августом, также больше наняли DevOps и Fullstack. Ощутимо меньше — специалистов в категориях Python, PHP, Support.
Напомним, по данным DOU, 24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает специалист, тем более вероятно, что он изменит направление: если в первый год работы это касается только 3% специалистов, то среди работающих более 10 лет в ІТ таких уже 39%.
Медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако, прежде всего, благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.
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