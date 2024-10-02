Стажировки октября: самые интересные предложения от работодателей для молодых специалистов — Finance.ua

Стажировки октября: самые интересные предложения от работодателей для молодых специалистов Сегодня 12:02 — Личные финансы

Стажировки октября: самые интересные предложения от работодателей для молодых специалистов

Первые шаги в карьере очень ответственны. Стажировка — возможность отшлифовать свои навыки перед началом работы, пообщаться с профессионалами, а также понять, подходит ли вам профессия.

Если у вас еще нет опыта или он минимален, делаете первые шаги к профессии своей мечты, предлагаем ознакомиться с подборкой стажировок для начинающих от robota.ua

Младший специалист/младший специалист банка в ProCredit Bank

📍 Киев

Банк приглашает присоединиться к ProCredit Onboarding Programme — оплачиваемой программе адаптации, которая проходит в группах с около 15 участниками, которая предусматривает индивидуальный подход к каждому. Это возможность узнать о влиянии банковской сферы на общество, философию и этику, экологическое направление в работе и финансовую математику.

Если у вас высшее образование или вы заканчиваете обучение, хотите развивать свои soft и hard skills, готовы изучать банковский сектор, владеете английским на среднем уровне — поспешите!

Механик-стажер в «Zeppelin Украина»

📍 Кременчуг

Ведущий дилер сельскохозяйственной, строительной, дорожной, горной и промышленной техники приглашает студентов 3−5 курсов и выпускников 2023—2024 гг. технических и машиностроительных специальностей пройти стажировку и обучение. Есть возможность дальнейшего трудоустройства в компании на следующие должности: механик, инженер по ремонту.

Стажеры могут рассчитывать на зарплату, спецодежду и оплачиваемый отпуск, военнообязанные — на бронирование.

Менеджер по закупкам зерновых в MK Merchants Ukraine

📍 Киев

Группа компаний приглашает в команду студентов последних курсов аграрных вузов с развитыми аналитическими и коммуникативными способностями и желанием работать в сфере закупок.

Анонсируется обучение, практический опыт при поддержке профессионального наставника, который будет сопровождать в начале вхождения в профессию.

Стажер отдела IT в PepsiCo

📍 Киев

Годичная программа развития для молодежи — это оплачиваемая стажировка, позволяющая студентам и выпускникам применить приобретенные знания в условиях реального бизнеса и построить карьеру в международной компании.

Пожелания к кандидатам: английский — не ниже Upper-Intermediate; студент последних курсов/выпускник высших учебных заведений; профильное образование; уверенный пользователь MS Excel, PowerPoint. Необходимые знания: администрирование операционной системы Windows 10|11 (обязательно); офисного пакета Microsoft 365 (обязательно), мобильных устройств на базе Android, iOS (желательно).

Junior Marketing Specialist/Младший маркетолог (IT) в Innoware

📍 Киев

Ведущая ІТ-консалтинговая компания, специализирующаяся на внедрении современных технологий управления бизнесом, приглашает начинающего маркетинга на работу. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, однако важны академические знания в направлении маркетинга и PR (университет/курсы) и стремление стать профессиональным маркетологом.

Младший специалист по размещению прямой рекламы (стажер) в 1+1 media

📍 Киев

Медиахолдинг приглашает на стажировку студентов 3−5 курсов по направлениям «Экономика» и «Маркетинг». Стажеры будут размещать рекламу клиентов в соответствии с брифами; будут анализировать и контролировать реализацию брифов и готовить соответствующие отчеты. Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Стажер по кадровому администрированию в Arterium

📍 Киев

Украинская фармацевтическая компания приглашает стать частью команды. Зона ответственности: оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с действующим законодательством; ведение личных дел, карт П-2, трудовых книжек сотрудников; оформление отпусков всех видов, листков временной нетрудоспособности; подготовка справок о трудовой деятельности работников, оформление льготных пенсий.

Global Graduate Programme in Operations в «BAT Украина»

📍 Прилуки

Международная табачная компания приглашает недавних выпускников и студентов последних курсов на Global Graduate Programme in Operations — 18-месячную программу ускоренного развития, являющуюся началом успешной карьеры в компании. Участники получат возможность работать над реальными задачами с самого начала, внося непосредственный вклад в бизнес и принимая на себя больший уровень ответственности.

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Стажировка в аудите: программа «Хочу работать в аудите» у Baker Tilly

📍 Киев

Аудиторская и консалтинговая компания Украины запускает бесплатную программу «Хочу работать в аудите», которая поможет сделать успешный старт в мире финансов.

Если вы — студент, выпускник или просто амбициозный человек, которому нравится работать с цифрами, анализировать данные и хотите стать частью международной команды профессионалов, — откликайтесь

Дата старта — 21 октября 2024 года. Продолжительность курса — 1,5 месяца.

Intern, Management Consulting в KPMG

📍 Киев

Международная сеть независимых фирм, которые предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги, ищет интерна в направлении управленческого консалтинга. Пожелания к будущим интернам: выпускник или студент последнего курса, который может работать на полную ставку; хорошая успеваемость в обучении; свободный письменный и устный английский язык, украинский язык является обязательным; опыт работы с офисным пакетом Microsoft Office.

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