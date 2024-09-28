Поколение зуммеров: почему работодатели опасаются нанимать недавних выпускников — исследование Сегодня 18:16

Поколение зуммеров: почему работодатели опасаются нанимать недавних выпускников — исследование, Фото: freepik

По данным исследования Intelligent, проведенного среди 966 бизнес-лидеров, 3 из 4 компаний испытывают проблемы с недавними выпускниками.

Об этом пишет budni.robota.ua.

Отмечается, что в этом году 94% компаний заявили, что нанимают недавних выпускников вузов. Однако только 25% из них считают, что все новые работники-выпускники были успешными.

62% отметили, что успешными были только некоторые из новых наймов, а 14% сообщили, что или только несколько были успешными, либо ни один не оправдал ожиданий.

Чаще всего среди причин, почему эти наймы не сработали, называли нехватку мотивации или инициативы (50%), плохие коммуникативные навыки (39%) и нехватку профессионализма (46%). Остальные факторы включали плохие коммуникативные навыки (39%), проблемы с обратной связью (38%) и низкую способность решать проблемы (34%).

6 из 10 компаний были вынуждены уволить недавних выпускников в этом году.

Большинство компаний (79%) сообщают, что им пришлось включить по крайней мере некоторых из этих работников, не достигших высоких результатов, в планы повышения эффективности, а 60% сообщают, что некоторые из них были уволены.

Более половины HR-менеджеров говорят, что недавние выпускники не готовы к работе.

HR-менеджеры испытывают несколько опасений относительно недавних выпускников на рабочем месте.

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Около двух третей (65%) опрошенных HR-менеджеров считают, что недавние выпускники имеют на это право, а 63% отмечают, что их слишком легко обидеть.

Кроме того, более половины (55%) утверждают, что им не хватает рабочей этики, а 54% говорят, что они плохо реагируют на отзывы.

Аналогично, 53% считают, что выпускники поколения Z не готовы к работе, и считают, что у них есть плохие коммуникативные навыки.

Каждый пятый говорит, что часто не справляется с рабочей нагрузкой и ведет себя непрофессионально.

Более пятой части (21%) HR-менеджеров сообщают, что недавние выпускники часто не справляются с рабочей нагрузкой.

Около 20% говорят, что они часто опаздывают на работу, а 19% замечают, что они часто одеваются непрофессионально.

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Кроме того, 19% считают, что они часто не используют соответствующий язык в работе, а 18% отмечают, что часто опаздывают на встречи.

Около 17% считают, что ими часто слишком сложно управлять, а 15% сообщают, что часто передают задания с опозданием.

Почти половина (46%) HR-менеджеров считают, что выпускники обязательно должны проходить тренинг по офисному этикету, а 42% отмечают, что скорее должны.

В настоящее время 54% компаний предлагают такое обучение, 48% делают его обязательным для всех новых работников, 24% требуют его для всех работников поколения Z, а 16% обязывают проходить его для всех работников компании.

Каждая седьмая компания может не принять на работу недавних выпускников в 2025 году.

Большинство (84%) компаний планируют нанимать недавних выпускников в 2025 году, тогда как около 5% не планируют, а 10% не уверены.

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Для компаний, не планирующих нанимать недавних выпускников, основными причинами являются отказ от найма на должности начального уровня (51%), обеспокоенность готовностью поколения Z к работе на рынке труда (31%) и высокий уровень текучести среди недавних выпускников (31%).

Другие факторы включают в себя прошлый негативный опыт работы с недавними выпускниками (27%) и сосредоточенность на внутренних повышениях или переводах (22%).

1 из 6 HR-менеджеров не решаются нанимать недавних выпускников.

Четверть HR-менеджеров говорят, что они были бы рады принять на работу недавнего выпускника на должность начального уровня, а 34% испытывали бы определенный энтузиазм.

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Около 25% относятся к этому нейтрально, 13% несколько колеблются, а 4% очень колеблются.

Более сильная трудовая этика и лучшее отношение сделали бы недавних выпускников более востребованными.

Когда респондентов, ответивших, что они нейтрально относятся или колеблются по поводу найма недавнего выпускника, спросили, что могло бы сделать их более склонными к этому, 57% отметили, что проявление инициативы было бы ключевым фактором, а 56% сказали, что важно позитивное отношение.

Кроме того, 54% более склонны нанять кандидата, демонстрирующего сильную трудовую этику, а 53% ценят адаптивность. Открытость обратной связи (50%) и пунктуальность и надежность (49%) также являются важными факторами.

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