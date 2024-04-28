Поколение зуммеров получает более высокие зарплаты, хотя работает меньше — The Economist — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поколение зуммеров получает более высокие зарплаты, хотя работает меньше — The Economist

Личные финансы
65
Поколение зуммеров получает более высокие зарплаты, хотя работает меньше — The Economist
Поколение зуммеров получает более высокие зарплаты, хотя работает меньше — The Economist
Поколение зуммеров более успешно и гораздо лучше адаптируется ко взрослой жизни. К этому поколению в странах Запада относятся 250 миллионов человек, родившихся в период между 1997 по 2012 годы.
Об этом пишет The Economist.
Читайте также
По данным издания, половина из этих людей уже работает, при этом зарплаты у них выше, чем у других, они легко увольняются и находят новую работу.

Как зуммеры относятся к работе

  • в отличие от предыдущих поколений (миллениалов и поколения X) в финансовом плане зуммеры более успешны;
  • уровень безработицы среди молодежи достиг 13%. Это самый низкий показатель с 1991 года;
  • на работе они предпочитают комфорт, а если его нет — легко увольняются.
В статье указано, что в прошлом году зуммеры хвастались «тихим увольнением», во время которого они делали ровно столько, чтобы их не уволили.
Читайте также
Другие говорили о «минималистичном понедельнике» — подход к выполнению работы, при котором в понедельник работник планирует неделю и выполняет лишь несложные задачи.
«Архетип „девушки-босса“, стремящейся избавиться от корпоративного контроля властных мужчин, привлекает внимание женщин-миллениалов. Представительницы же поколения Z чаще обсуждают идею быть „девушками-улитками“, которые воспринимают все медленно и предпочитают заботиться о себе», — говорится в статье.
Напомним, уже несколько месяцев нехватка кадров остается значительной проблемой для украинского бизнеса.
Доля опрошенных предприятий, имеющих проблемы с подбором квалифицированных кадров, выросла с 31,0% в феврале до 38,9% в марте.
Похожая ситуация наблюдается с поиском неквалифицированных работников: процент тех, кому их трудно найти, вырос — с 26,5% в феврале до 31,7% в марте.
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.