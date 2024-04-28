Поколение зуммеров получает более высокие зарплаты, хотя работает меньше — The Economist Сегодня 16:01 — Личные финансы

Поколение зуммеров получает более высокие зарплаты, хотя работает меньше — The Economist

Поколение зуммеров более успешно и гораздо лучше адаптируется ко взрослой жизни. К этому поколению в странах Запада относятся 250 миллионов человек, родившихся в период между 1997 по 2012 годы.

Об этом пишет The Economist.

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По данным издания, половина из этих людей уже работает, при этом зарплаты у них выше, чем у других, они легко увольняются и находят новую работу.

Как зуммеры относятся к работе

в отличие от предыдущих поколений (миллениалов и поколения X) в финансовом плане зуммеры более успешны;

уровень безработицы среди молодежи достиг 13%. Это самый низкий показатель с 1991 года;

на работе они предпочитают комфорт, а если его нет — легко увольняются.

В статье указано, что в прошлом году зуммеры хвастались «тихим увольнением», во время которого они делали ровно столько, чтобы их не уволили.

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Другие говорили о «минималистичном понедельнике» — подход к выполнению работы, при котором в понедельник работник планирует неделю и выполняет лишь несложные задачи.

«Архетип „девушки-босса“, стремящейся избавиться от корпоративного контроля властных мужчин, привлекает внимание женщин-миллениалов. Представительницы же поколения Z чаще обсуждают идею быть „девушками-улитками“, которые воспринимают все медленно и предпочитают заботиться о себе», — говорится в статье.

Напомним, уже несколько месяцев нехватка кадров остается значительной проблемой для украинского бизнеса.

Доля опрошенных предприятий, имеющих проблемы с подбором квалифицированных кадров, выросла с 31,0% в феврале до 38,9% в марте.

Похожая ситуация наблюдается с поиском неквалифицированных работников: процент тех, кому их трудно найти, вырос — с 26,5% в феврале до 31,7% в марте.

ТСН По материалам:

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