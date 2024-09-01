Осенью произойдут изменения в получении отсрочки для студентов и многодетных отцов — Finance.ua
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Осенью произойдут изменения в получении отсрочки для студентов и многодетных отцов

Личные финансы
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Осенью произойдут изменения в получении отсрочки для студентов и многодетных отцов
Осенью произойдут изменения в получении отсрочки для студентов и многодетных отцов
В Украине отдельные категории студентов и многодетных отцов имеют право на отсрочку от мобилизации. А осенью функция для ее получения появится в приложении «Резерв+».
Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «Актум» Елена Хоменко в эфире Эспрессо.
В августе этого года у Украины упростили получение отсрочки для некоторых категорий граждан, в частности в связи с семейными обстоятельствами.
Речь идет об уходе за людьми с инвалидностью первой или второй группы: родителями военнообязанного или родителями его супруги.
«Собственно, что у нас меняется? Прежде всего отметим, что на сегодняшний день акт установления постоянного ухода может быть создан комиссией в течение 10 дней, срок не может быть увеличен», — отметила адвокат.
Также теперь нет необходимости военнообязанным доказывать наличие или отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход за их родителями.
В случае инвалидности родителей жены военнообязанному нужно предоставить документы, подтверждающие, что женщина не может самостоятельно заботиться о своих родителях.
Относительно многодетных отцов — на данный момент для получения отсрочки наличие трех детей не является достаточным основанием. Следует доказать именно факт надлежащего содержания и их воспитания.
«Это подтверждается либо документальными договорами о содержании, решениями суда об определении места жительства ребенка с отцом, либо добровольной уплатой алиментных обязательств», — уточнила Хоменко.
Относительно усыновленных детей достаточно иметь решение суда об усыновлении.

Отсрочка для студентов

В то же время, существуют определенные проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации студентам. Главная из них заключается в получении справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, которая является обязательной. Ее получить невозможно, поскольку некоторые учебные заведения не имеют доступа к этой базе.
«Это произошло потому, что в 2022—2023 годах эти учебные заведения превысили пределы лицензированного объема студентов для определенного уровня высшего образования или для определенной образовательной программы», — уточнила юрист.
Поэтому осенью планируется изменение отсрочки для студентов и, возможно, других категорий, которые будут автоматически подключены к системе «Резерв+». А для продления отсрочки все равно придется отправлять в ТЦК бумажные документы.
По материалам:
Novyny.live
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