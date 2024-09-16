Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали — Finance.ua

Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали Сегодня 13:21 — Личные финансы

Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали

В «Дії» запустили новый сервис — государственные гранты на обучение. Студенты, поступившие на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства. Грант частично или полностью покрывает стоимость обучения. Это распространенная мировая практика, действующая в США и Европе, и впервые в этом году в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Гранты доступны студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления и уже подписали контракт с университетом — участником программы.

«В этом году мы внедряем гранты на обучение. История с грантами революционная для украинской системы образования. Для молодежи это возможность выучиться на желаемую профессию, а не выбирать ту, на которую хватит денег для контракта. Для университетов гранты — это мотивация стать лучше и бороться за каждого студента. Такой подход должен стимулировать конкуренцию между вузами, и университеты начнут больше заботиться о качестве образования, преподавательском составе, развитии науки и инноваций», — заявил Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Украины.

Размер гранта от государства зависит от балла на НМТ по любым двум предметам и от государства зависит от балла на НМТ по любым двум предметам и коэффициенту специальности

150+ - грант от 15 000 грн

170+ - грант от 25 000 грн

Грант присваивается на учебный год и выплачивается университету двумя частями — на два семестра.

Как воспользоваться сертификатом:

Обновить Дію

Найти в списке документов Сертификат на обучение

Нажмите кнопку Получить грант

С 15 сентября по 5 ноября активировать грант посредством Дія. Підпис

Дія известит, когда университет получит деньги из вашего гранта.

Сертификат будет ежегодно формироваться в Дії.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.