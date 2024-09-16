Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали — Finance.ua
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Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали

Личные финансы
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Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали
Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали
В «Дії» запустили новый сервис — государственные гранты на обучение. Студенты, поступившие на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства. Грант частично или полностью покрывает стоимость обучения. Это распространенная мировая практика, действующая в США и Европе, и впервые в этом году в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Гранты доступны студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления и уже подписали контракт с университетом — участником программы.
«В этом году мы внедряем гранты на обучение. История с грантами революционная для украинской системы образования. Для молодежи это возможность выучиться на желаемую профессию, а не выбирать ту, на которую хватит денег для контракта. Для университетов гранты — это мотивация стать лучше и бороться за каждого студента. Такой подход должен стимулировать конкуренцию между вузами, и университеты начнут больше заботиться о качестве образования, преподавательском составе, развитии науки и инноваций», — заявил Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Украины.
Размер гранта от государства зависит от балла на НМТ по любым двум предметам и коэффициенту специальности:
  • 150+ - грант от 15 000 грн
  • 170+ - грант от 25 000 грн
Грант присваивается на учебный год и выплачивается университету двумя частями — на два семестра.
Студенты впервые получают от государства гранты на обучение: детали
Как воспользоваться сертификатом:
  • Обновить Дію
  • Найти в списке документов Сертификат на обучение
  • Нажмите кнопку Получить грант
  • С 15 сентября по 5 ноября активировать грант посредством Дія. Підпис
  • Дія известит, когда университет получит деньги из вашего гранта.
Сертификат будет ежегодно формироваться в Дії.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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