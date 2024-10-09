В Украине посчитали «себестоимость» одного трудового мигранта — Finance.ua

В Украине посчитали «себестоимость» одного трудового мигранта Сегодня 13:01 — Личные финансы

В Украине посчитали «себестоимость» одного трудового мигранта

«Себестоимость» одного трудового мигранта может составлять несколько тысяч долларов — в основном за переезд и оформление документов — плюс зарплата и расходы на проживание.

Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine.

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Ивано-Франковский девелопер Blago Development рассказал, что в июле трудоустроил пять граждан Индии. Для компании «себестоимость» одного трудового мигранта составляла примерно $3000. В эту сумму входят расходы на переезд, оформление разрешительных документов на работу, страховка.

К этому нужно добавить еще заработную плату в $450−650, расходы на проживание и в некоторых случаях питание.

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В то же время украинские компании в большинстве своем хотели бы привлекать кандидатов из Молдовы, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.

Однако кандидаты из этих стран либо не рассматривают Украину как рынок для заработка, либо имеют высокие ожидания относительно вознаграждения. Например, разнорабочий на ферме — $800, сварщик — $1700−2500.

Совладелец киевского застройщика, попросившего не называть его имени, рассказывает, что его компания отказалась от привлечения иностранных работников из-за низкой эффективности и недостаточной трудовой дисциплины.

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«Мы платим $800−850 украинцам. Индус стоит $600, плюс сопутствующие расходы. Из 10 таких работников половину нужно будет менять, потому что у них нет квалификации», — говорит девелопер и добавляет, что в его компании приняли решение привлечь украинцев, увеличив вознаграждение.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Это шаг для дальнейшей реализации демографической политики и противодействия вызовам, вызванным агрессией рф, а также один из индикаторов выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев.

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За рубежом в связи с войной находятся около 5 млн украинцев. Из них около 4,3 млн. имеют статус временной защиты в странах Евросоюза. Невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно. «В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона работников на рынок труда», — заявляли год назад в Министерстве экономики.

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