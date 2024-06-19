На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят

Недвижимость
74
На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят
На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят
В Украине 74% компаний испытывают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает 30−40% специалистов. В этой связи ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов — прежде всего из стран Азии и Африки. Которые, к тому же, готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.
Об этом сообщает Forbes. Указывается:
  • по данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% - почти до 300 тыс. человек;
  • как утверждает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.
Выход из ситуации руководители строительных компаний видят в привлечении трудовых мигрантов из других стран:
  • Пакистана;
  • Непала;
  • Индии;
  • Бангладэш;
  • Филиппин;
  • стран Африки;
  • Молдовы;
  • Узбекистана;
  • Азербайджана.
При этом отмечается, что компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не подпадают под мобилизацию. Которая стала одной из причин нехватки кадров.

Зарплаты

Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается:
  • зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;
  • опытных каменщиков — от 650 долларов;
  • в то же время, такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее.
Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно. А также, что:
  • разрешение на 1 год на одного человека стоит чуть более 15 тыс. грн;
  • на 2 года — около 25 тысяч.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту 💰

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.