На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят — Finance.ua

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят Сегодня 20:00 — Недвижимость

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: какие зарплаты им платят

В Украине 74% компаний испытывают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает 30−40% специалистов. В этой связи ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов — прежде всего из стран Азии и Африки. Которые, к тому же, готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

Об этом сообщает Forbes . Указывается:

по данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% - почти до 300 тыс. человек;

как утверждает председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Выход из ситуации руководители строительных компаний видят в привлечении трудовых мигрантов из других стран:

Пакистана;

Непала;

Индии;

Бангладэш;

Филиппин;

стран Африки;

Молдовы;

Узбекистана;

Азербайджана.

При этом отмечается, что компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не подпадают под мобилизацию. Которая стала одной из причин нехватки кадров.

Зарплаты

Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков — от 650 долларов;

в то же время, такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на большее.

Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно. А также, что:

разрешение на 1 год на одного человека стоит чуть более 15 тыс. грн;

на 2 года — около 25 тысяч.

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Обозреватель По материалам:

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