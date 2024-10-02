Уряд схвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року — Finance.ua
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Уряд схвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року

Казна та Політика
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Уряд схвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року
Уряд схвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, freepik
Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що це крок для подальшої реалізації демографічної політики і протидії викликам, зумовленим агресією рф, а також один із індикаторів виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, націлений на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців.
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Документ визначає демографічні загрози для розвитку України та шляхи їх подолання.
Стратегія демографічного розвитку України спрямована на:
  • реалізацію галузевих політик для підвищення народжуваності;
  • зниження рівня передчасної смертності та повернення мігрантів;
  • створення наскрізних умов для комфортного життя в Україні: доступне житло, якісна громадська інфраструктура, безпечне середовище, безбарʼєрність, інклюзивний ринок праці та соціальна згуртованість населення із забезпеченням рівних прав і можливостей, свободи і гідності громадян.
Наступний етап — напрацювання та наповнення Міністерством соціальної політики спільно з іншими відповідальними інституціями Плану заходів, які забезпечать злагоджену реалізацію Стратегії для досягнення демографічного розвитку України.
За матеріалами:
Finance.ua
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