Демограф назвав причини масової еміграції українців за кордон — Finance.ua

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Демограф назвав причини масової еміграції українців за кордон

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Демограф назвав причини масової еміграції українців за кордон
Демограф назвав причини масової еміграції українців за кордон, Фото: Euractiv
Згідно з даними ООН, оприлюдненими в звіті Національного банку України, протягом першого півріччя цього року з України виїхало 400 тисяч громадян. Експерти зазначають, що така цифра свідчить про тривожну тенденцію.
Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун у коментарі ТСН.

Які причини змушують українців виїжджати за кордон

За даними Гладуна, інформація про те, що з України за останні пів року виїхали 400 тисяч людей, збігається з даними нашої Державної прикордонної служби.
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«Безперечно, що міграційний чинник у нас суттєво впливає на демографічну ситуацію. Наразі, за даними ООН, за кордоном перебуває 6,7 мільйона українських громадян, включно зі згаданими 400 тисячами осіб. Наскільки це точне число — сказати наразі важко, але це тривожна тенденція та дуже великі числа», — розповів демограф.
Він сказав, що одна із причин, чому українці їдуть за кордон, — страх холодної зими без світла. Однак серед інших причин є ще й служба в армії.
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«Можливо, люди бояться того, що зима в Україні буде без електрики, і виїжджають тимчасово, поки ситуація не покращиться — таке цілком ймовірно. Але я не виключаю, що виїжджають саме молоді люди до 18 років, які не хочуть йти служити до армії та бояться можливого призову», — пояснив Гладун.
Нагадаємо, військовозобов’язані громадяни, які за результатами ВЛК були виключені з військового обліку, можуть перетинати державний кордон України. Для цього вони повинні мати при собі довідку з ВЛК та актуальний військово-обліковий документ.

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За матеріалами:
ТСН
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