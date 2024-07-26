При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование) — Finance.ua

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При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование)

Мир
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При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование)
При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование)
У украинских мигрантов есть разные настроения по поводу возвращения в Украину, что зависит от их уровня адаптации к жизни в странах временного пребывания или других факторов. Исследовательская компания Gradus Research провела обширное миграционное исследование украинцев в Украине и за рубежом и проанализировала их настроения, стремление и готовность строить планы в условиях неопределенности.
Большинство опрошенных украинских мигрантов (64%) не адаптировались к жизни в странах временного пребывания, поэтому намерены вернуться, но не могут определиться со сроками.
Фактор адаптации оказывает существенное влияние на намерение вернуться назад в Украину, о котором сказали 55% респондентов. И больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании (70%) или временно не трудоустроены (68%).
При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование)
Косвенно влияет на адаптацию и пережитый опыт агрессивного поведения со стороны резидентов стран временного пребывания: около четверти опрошенных (23%) отметили, что сталкивались с ее проявлениями.
Но тем не менее, 60% опрошенных ощущают личную безопасность за границей, и несколько больше (65%) спокойны за безопасность своих детей, и для них это становится весомым сдерживающим фактором к возвращению.
Что касается ожидаемых сроков обратной миграции, то подавляющее большинство респондентов (62%) не готовы назвать точные даты.
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Главные push-факторы для возвращения

Для 36% опрошенных украинских мигрантов важно наличие финансовой помощи в Украине на время возвращения, а для 33% — возможность получения или обустройства жилья в безопасных регионах Украины. Около четверти респондентов (27%) готовы эмигрировать обратно в случае усиления противовоздушной обороны Украины.
При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование)
В то же время основные push-факторы к возможной миграции украинцев связаны с безопасностью.
А именно угроза своей жизни и здоровью или близких (76%), возможная оккупация региона проживания (72%) и отсутствие или потеря жилья (63%).
При каких условиях украинские мигранты готовы возвращаться в Украину (исследование)
Важно, что после жизненно критических факторов, которые могут стимулировать людей релоцироваться, следует неуверенность в будущем для своих детей (58%). Поэтому ожидаемо, что те респонденты, которые имеют детей в возрасте до 18 лет (48%), обдумывают возможность миграции чаще тех, кто не имеет детей (31%), или имеют, но совершеннолетних (30%).
В разрезе регионов, релоцироваться в случае ухудшения ситуации наиболее склонны респонденты, проживающие в Киеве (59%) или на Востоке Украины (52%).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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