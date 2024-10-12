Надмірна кваліфікація: що це означає і як успішно презентувати себе на новій роботі — Finance.ua

Надмірна кваліфікація: що це означає і як успішно презентувати себе на новій роботі Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Надмірна кваліфікація: що це означає і як успішно презентувати себе на новій роботі, Фото: freepik

Якщо у вас значний досвід на певній посаді, можливо, ви накопичили більше навичок і знань, ніж потрібно для нової ролі, що дозволить вам легко справлятися з обов’язками. Як кандидат із надмірною кваліфікацією, ви можете навіть перевершити очікування роботодавця.

Фахівці budni.robota.ua розповідають що означає «надмірна кваліфікація» і як правильно представити себе.

Що означає бути overqualified

Як кандидат із надмірною кваліфікацією, ви володієте більшими знаннями та навичками, ніж вимагається для цієї посади.

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Однак HR-спеціаліст може сумніватися в доцільності вашого найму, навіть враховуючи ваш великий досвід. Він може віддати перевагу претенденту, чиї кваліфікації краще відповідають вимогам, щоб дати йому можливість розвиватися на новій посаді.

Проте, навіть з надмірною кваліфікацією, ви все одно маєте шанс отримати роботу, оскільки ваші навички можуть бути високо оцінені.

4 ознаки того, що ви — overqualified

1. Ви перевищуєте всі вимоги, описані у вакансії. Вивчіть опис вакансії та проаналізуйте, чи є вимоги до кандидата, які ви об’єктивно перевищуєте.

Наприклад, розглянемо опис вакансії, який вимагає від кандидата наявність ступеня бакалавра соціології та два роки досвіду роботи. Якщо у вас є ступінь магістра та п’ять років досвіду роботи, ви маєте більшу кваліфікацію, ніж вимагає ця вакансія.

2. Ви відгукнулися на вакансію, щоб просто приєднатися до компанії. Подумайте, чому вас зацікавила відкрита вакансія.

Якщо ви відгукнулися лише для того, щоб легко приєднатися до компанії та сподіваєтеся на просування по службі, можливо, у вас завищена кваліфікація.

3. Ваша поточна робота передбачає більше обов’язків і вищу зарплату. Подумайте про поточні обов’язки і про зарплату, яку отримуєте на нинішній посаді.

Якщо ви виконуєте більшу кількість або складніші обов’язки щодня та отримуєте вищу зарплату, ніж пропонує потенційний роботодавець, можливо, ви — overqualified.

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4. Ви легко відповідали на запитання рекрутера. Якщо ви вже спілкувалися з рекрутером, подумайте про те, як відповідали на технічні питання. Якщо ви без вагань відповіли на всі питання, можливо, маєте достатню кваліфікацію для відкритої вакансії.

Рекрутери часто намагаються кинути виклик кандидатам, щоб оцінити, як вони зможуть працювати на потенційній посаді. Якщо ви не відчували труднощів, відповідаючи на їхні запитання, можливо, ви маєте більше навичок і знань, ніж вимагає вакансія.

Як впоратися з надмірною кваліфікацією на співбесіді

Будьте відвертими. Якщо рекрутер питає, чи не є ви надмірно кваліфікованим, можна його заспокоїти, підкресливши якості, що важливі для роботодавця, але будьте відвертими щодо свого досвіду.

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Спілкуючись із менеджером, поясніть, як ваші знання можуть допомогти команді досягати цілей. Це покаже вашу зацікавленість у роботі та допоможе зрозуміти вашу цінність для компанії.

Будьте впевненими, залишаючись скромними. Якщо у вас є достатня кваліфікація для посади, поводьте себе впевнено, але залишайтеся скромними.

Розкажіть про свій досвід і поясніть, як він може допомогти на новій посаді. Можете пояснити, що вам може знадобитися менше навчання, а це заощадить гроші та час компанії.

У результаті ви зможете швидше зрозуміти процеси та стати до роботи.

Заявіть про свої зобов’язання. Ви можете зменшити занепокоєння HR-а щодо вашого звільнення через надмірну кваліфікацію, давши зобов’язання.

Заявіть про свою зацікавленість залишитися в компанії протягом певного періоду, а також у подальшому розвитку. HR-фахівця зацікавить те, що кандидат хоче професійно зростати в компанії.

Продемонструйте свою зацікавленість компанією. Якщо ви — overqualified, представники компанії зрозуміють, що ви маєте великий досвід роботи на різних посадах.

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Проте й визнають, що у вас може не бути можливості застосувати всі свої кваліфікації на відкритій вакансії.

Ви можете подолати цю потенційну перешкоду, висловивши своє бажання зробити внесок у роботу організації, навіть якщо це буде робота на посаді, для якої ви надмірно кваліфіковані.

Продемонструйте свою цінність. Різноманітність ваших знань і навичок може бути активом для компанії. Ви можете допомогти іншим співробітникам, ділячись своїми знаннями.

Такий досвід підвищує впевненість у своїх знаннях. Для компанії цінні новий підхід та обсяг знань, якими ви можете поділитися, тому під час співбесіди не забудьте розповісти про свою унікальну цінність.

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Будьте готовими до нижчої зарплати. Працівники з більшим досвідом зазвичай отримують вищу зарплату, ніж працівники з меншим досвідом.

Якщо маєте певний рівень знань та досвід, подумайте про бажаний діапазон зарплати. Можете озвучити роботодавцю бажану вищу суму, але будьте готові погодитися і на нижчу.

Залишайтеся твердими, не опускаючись нижче найменшої суми в бажаному діапазоні, і беріть до уваги анонсовані підвищення зарплати, задокументовані в письмовій формі.

Довідка Finance.ua:

основною проблемою українців під час пошуку роботи є низький рівень заробітної плати, про що заявили 56,3% респондентів. Ще 51,9% відзначили відсутність робочих місць за фахом;

за рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році);



роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році); в Україні трудові відносини між працівником і роботодавцем регулюються чинним законодавством. Іноді особа може мати додаткову роботу за сумісництвом, крім основного місця праці.



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