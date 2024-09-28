ТОП-7 причин, через які можуть звільнити з роботи — Finance.ua

ТОП-7 причин, через які можуть звільнити з роботи Сьогодні 10:09 — Особисті фінанси

ТОП-7 причин, через які можуть звільнити з роботи, Фото: freepik

Навіть досвідчених співробітників можуть звільнити через непередбачувані обставини. Проте часто причини повʼязані з поведінкою працівника або ставленням до роботи.

Фахівці budni.robota.ua розповіли про фактори, які можуть вплинути на рішення роботодавця.

ТОП-7 причин, через які можуть звільнити з роботи

Низька продуктивність. Може проявлятися через невиконання завдань у встановлені терміни, відсутність ініціативи, регулярні помилки, які негативно впливають на загальні результати команди тощо.

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«Головними причинами низької продуктивності є відсутність професійних навичок, неправильне управління часом і перевантаження роботою», — зазначили фахівці.

Ще однією вагомою причиною низької продуктивності є брак мотивації. Байдужість, відсутність ініціативи та небажання докладати додаткові зусилля призводять до зниження якості виконання завдань й недотримання встановлених стандартів роботи.

Регулярні запізнення та прогули. Такі дії порушують робочий графік і створюють додаткове навантаження на інших членів команди.

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Також це може спричинити затримки у виконанні важливих проєктів, що в результаті завдасть шкоди репутації компанії.

Постійні прогули свідчать про безвідповідальність працівників, відсутність мотивації та інтересу до роботи.

У довгостроковій перспективі це може призвести до втрати можливостей для кар’єрного росту або звільнення. Адже керівництво шукає працівників, на яких можна покластися, а не тих, які постійно порушують дисципліну та підводять команду.

Конфлікти з колегами та керівництвом. Суперечки та відсутність конструктивної комунікації створюють напружену атмосферу, що знижує продуктивність і погіршує психологічний клімат у колективі.

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Важливо вміти вирішувати конфлікти мирно, шукати компроміси та працювати в команді. Роботодавці цінують працівників, які поважають інших і вирішують спори без агресії.

Неповага до корпоративної культури. Не завжди на співбесіді можна визначити, чи збігаються цінності людини з корпоративною культурою організації.

Адже не всі чесні з рекрутерами, до того ж інколи бажання отримати омріяну посаду може змусити кандидата приховати свої справжні погляди та мотиви.

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У результаті працівник отримує роботу і нехтує корпоративним дрес-кодом, відмовляється брати участь у командних заходах, демонструє неетичну поведінку щодо взаємин із клієнтами, колегами, дискредитує ім’я компанії або псує її репутацію на ринку.

Така поведінка негативно впливає на імідж компанії та створює досить негативне враження про співробітника.

Порушення політики компанії. Кожна організація встановлює свої правила та стандарти поведінки щодо різних аспектів роботи: від використання обладнання та корпоративних ресурсів до етичних норм, правил безпеки та дотримання конфіденційності.

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Але інколи працівники їх порушують: використовують корпоративне майно для особистих цілей, передають конфіденційну інформацію третім особам, нехтують технікою безпеки тощо.

Порушення політики компанії може призвести до фінансових втрат і створити серйозні юридичні ризики для компанії.

У таких випадках роботодавець змушений вжити заходів, щоб захистити репутацію та безпеку бізнесу.

Юридичні аспекти. Тут йдеться про залучення до незаконних фінансових операцій, маніпулювання документами, некоректне використання фінансів компанії, свідоме порушення податкових чи інших правових вимог.

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Такі дії можуть призвести не лише до звільнення працівника, але й до кримінальної відповідальності.

Окрім того, багато організацій працюють у чітко регульованих секторах (фінанси, медицина, інформаційні технології тощо), де кожен працівник має дотримуватися суворих юридичних стандартів.

Недотримання цих норм може викликати правові санкції проти компанії або навіть призвести до втрати ліцензії на здійснення діяльності.

Економічні причини та реструктуризація. Під час економічних криз або зниження доходів, багато організацій змушені скорочувати персонал, щоб зменшити витрати та зберегти фінансову стабільність.

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Це може бути пов’язано із загальною нестабільністю ринку, зниженням попиту на продукцію чи послуги компанії або зміною економічної ситуації в країні. У таких випадках рішення про звільнення працівників ухвалюють через необхідність оптимізації ресурсів.

Окрім того, часто причиною звільнень є реструктуризація. Наприклад, впровадження нових технологій, автоматизація процесів або злиття з іншими компаніями може зменшити потребу в деяких працівниках.

Причин звільнення є багато, але деякі з них можна передбачити та запобігти, якщо дотримуватися дисципліни, поважати корпоративні цінності та підтримувати хороші стосунки з колегами та керівництвом.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року;

міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, про що було домовлено з міжнародними партнерами.

дані Світового банку свідчать, що рівень бідності в Україні зріс на 19% лише за останні два роки.



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