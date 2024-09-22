В якій європейській країні найкраще дотримуються балансу між роботою та відпочинком — Finance.ua

В якій європейській країні найкраще дотримуються балансу між роботою та відпочинком Сьогодні 13:23 — Світ

В якій європейській країні найкраще дотримуються балансу між роботою та відпочинком

Цього року кілька європейських країн перейшли на чотириденний робочий тиждень, і експерти відзначають позитивний вплив цього нововведення на продуктивність та якість сну. Зокрема, співробітники, які працюють чотири дні на тиждень замість п’яти, виграють додаткову годину нічного сну.

Про це свідчить дослідження компанії MattressNextDay, пише Еuronews.

У середньому європейцям вдається спати близько семи годин на добу, хоча це число варіюється залежно від таких факторів, як баланс між роботою та особистим життям, якість повітря та кількість денного світла.

Країни з найоптимальніший режим

Нідерланди очолили рейтинг країн з найкращим балансом між часом роботи та сном.

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Нідерландці сплять в середньому вісім годин і п’ять хвилин, а працюють 32,2 години на тиждень. Це пояснює високий рівень задоволення роботою в країні.

Це, у свою чергу, допомагає компаніям уникати плинності кадрів та додаткових витрат на повторний найм та навчання.

Крім того, згідно з звітом Gallup, Нідерланди високо розташовуються в топ країн світу, в яких співробітники найменш схильні до стресу. Греція, Мальта та Кіпр, наприклад, займають нижні рядки цього рейтингу.

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В Австрії також дуже хороший показник балансу між роботою та сном: у середньому австрійські співробітники працюють 33,6 години на тиждень, а сплять сім-вісім годин.

У цій країні не лише відносно короткий робочий тиждень, а й значно обмежені понаднормові, а деякі компанії пропонують гнучкий графік роботи.



Норвегія теж увійшла до країн з оптимальним співвідношенням роботи та сну. Середньостатистичний норвежець працює 33,9 години на тиждень.

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Примітно, що норвежці люблять проведення часу на свіжому повітрі та різноманітні види активного відпочинку, такі як лижі, походи тощо.

Ця концепція навіть має назву — Friluftsliv, що перекладається як «життя на свіжому повітрі». Ці фактори зміцнюють здоров’я (наприклад, нормалізують кров’яний тиск та рівень вітаміну D) та позитивно впливають на сон, а також знижують стрес та покращують настрій.

Де найгірший баланс між роботою та сном

Туреччина, Сербія та Чорногорія мають найбільші проблеми з балансом між роботою та сном. Турки працюють в середньому 44,2 години на тиждень, що залишає мало часу для відпочинку.

Нестабільна економічна ситуація змушує працівників працювати більше. Чорногорія займає друге місце за тривалістю робочого тижня — 43,4 години, що частково пов’язано з культурою праці.

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