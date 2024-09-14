Чи має право роботодавець відмовити батьку у відпустці при народженні дитини — Finance.ua

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Чи має право роботодавець відмовити батьку у відпустці при народженні дитини

Особисті фінанси
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Чи має право роботодавець відмовити батьку у відпустці при народженні дитини
Чи має право роботодавець відмовити батьку у відпустці при народженні дитини
Роботодавці не можуть відмовити батькам у наданні відпустки при народженні дитини, за винятком випадків, коли вони працюють на об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомили у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.
Зазначається, що законодавство про працю (стаття 77−3 КЗпП України) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Хто має право на відпустку при народженні дитини

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Проте ця відпустка надається тільки одній особі.

Як скористатися правом на відпустку при народженні дитини

Щоб скористатися цим правом, працівник повинен подати заяву роботодавцю не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

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«Якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у період дії воєнного стану», — зазначають у Держпраці.
Нагадаємо, підприємиці можуть отримати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі щонайменше мінімального.

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За матеріалами:
Finance.ua
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