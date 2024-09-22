Чи має роботодавець право перевести працівника на іншу роботу без його згоди — Finance.ua

Чи має роботодавець право перевести працівника на іншу роботу без його згоди Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Чи має роботодавець право перевести працівника на іншу роботу без його згоди

Роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди під час воєнного стану, проте є певні умови.

Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Коли роботодавець може перевести працівника на іншу роботу

Згідно із 3 ст. закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець може перевести працівника на іншу роботу, яка не передбачена трудовим договором, без його згоди, якщо така робота не протипоказана за станом здоров’я.

Це можливо за умови, якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей.

«Оплата праці за виконану нову роботу не може бути нижчою від середньої заробітної плати за попередньою роботою», — додали у Держпраці.

Нагадаємо, у другому кварталі 2024 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 22,1%, досягнувши 20 964 гривень. Фінансисти та IT-спеціалісти отримують на 2−2,5 рази більше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.