Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award) — Finance.ua
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Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award)

Особисті фінанси
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Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award)
Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award)
26 червня у Києві в Unit. City відбулося нагородження за престижною премією Fin Blogger Award, організаторами якої виступали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Нагороди було вручено за сімома номінаціями. Утім, були ще й позаконкурсні номінації. У цих номінаціях не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері. Імена лауреатів було оголошено безпосередньо під час церемонії нагородження.
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Однією з позаконкурсних номінацій була «Майбутній голос фінансового блогінгу».
Перемогу за цією номінацією здобула Надія Полякова. На своїй Instagram-сторінці вона розповідає про фінансові помилки, надає фінансові поради.
Додамо, що 2024 року перемогу в цій номінації здобула фінансова та інвестиційна експертка, блогерка у номінаціях — Марина Король. 2023-го тріумфатором «Майбутній голос фінансового блогінгу» став біржовий спекулянт акціями, автор ТГ-каналу про інвестиції — Олександр Королюк.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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