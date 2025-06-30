Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award) — Finance.ua

Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award) Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Кого обрали майбутнім голосом фінансового блогінгу (результати Fin Blogger Award)

26 червня у Києві в Unit. City відбулося нагородження за престижною премією Fin Blogger Award , організаторами якої виступали «Мінфін» та «Біржовий університет».

Нагороди було вручено за сімома номінаціями. Утім, були ще й позаконкурсні номінації. У цих номінаціях не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері. Імена лауреатів було оголошено безпосередньо під час церемонії нагородження.

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Однією з позаконкурсних номінацій була «Майбутній голос фінансового блогінгу».

Надія Полякова. На своїй сторінці вона розповідає про фінансові помилки, надає фінансові поради. Перемогу за цією номінацією здобула. На своїй Instagram- вона розповідає про фінансові помилки, надає фінансові поради.

Додамо, що 2024 року перемогу в цій номінації здобула фінансова та інвестиційна експертка, блогерка у номінаціях — Марина Король. 2023-го тріумфатором «Майбутній голос фінансового блогінгу» став біржовий спекулянт акціями, автор ТГ-каналу про інвестиції — Олександр Королюк.

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